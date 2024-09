Le modèle électrique Opel Mokka est capable de parcourir de longues distances.

Démarrer avec une poussée de puissance pour la version électrique d'Opel Mokka, les clients obtiennent désormais plus d'autonomie. ntv.de a testé la version chic de Rüsselsheimer.

Opel a décidé de pimenter les choses lors de la présentation de leur dernière création - la Mokka Electric n'est pas toute neuve, mais elle acertainement reçu une mise à jour. Plus spécifiquement, la version électrique du SUV compact a vu sa puissance augmenter (de 136 à 156 ch) comme d'autres modèles à entraînement électrique dans le groupe Stellantis.

Mais ce qui distingue vraiment la Mokka, c'est l'amélioration de la batterie. Avec une capacité de 54 kWh, la batterie peut maintenant contenir plus de jus qu'auparavant (précédemment 51 kWh), tandis que sa consommation d'énergie diminue d'environ 0,5 kWh/100 km à 15,2 kWh (WLTP). Cela se traduit par une autonomie WLTP nominale qui passe de 336 à 406 kilomètres. Toutefois, cette amélioration des chiffres se traduit-elle par des performances réelles dans le monde réel ?

Aller Plus Loin

Il est clair que la Mokka n'est pas conçue pour les longs trajets. Toutefois, Opel n'a pas voulu écarter cette possibilité et a inscrit la voiture dans le rallye ED1000. La Mokka de 1,6 tonne a dû parcourir plus de 1000 kilomètres en une journée. Compte tenu de sa petite capacité de batterie, il n'est pas étonnant que cette voiture ne soit pas conçue pour une telle distance, mais Opel a décidé de tester ses capacités.

L'aventure commence avec la Mokka de Rüsselsheimer entièrement chargée à Düsseldorf. Elle se rend ensuite à Bruxelles, se dirige vers la côte néerlandaise, s'arrête pour une pause déjeuner et retourne finalement à son point de départ. Avec une batterie de 54 kWh, parcourir 1006 kilomètres peut sembler impossible. Mais la petite Mokka a continué à avancer.

La recharge était un élément incontournable du voyage, qui a duré 80 minutes au total, avec quatre arrêts. Compte tenu des spécifications de la Mokka, Opel a ajusté les attentes des utilisateurs en conséquence. Les capacités de recharge de la voiture ne sont pas optimisées pour la recharge rapide, utilisant un système standard de 400 volts. De plus, la limite de puissance de recharge diminue avec la capacité de la batterie, ce qui est pourquoi les batteries plus grandes se rechargent plus rapidement.

Un Bon Compromis

Bien que la fameuse "Mokka Long Range" avec l'unité de batterie-moteur remaniée ne soit pas donnée (prix de 44 720 €), Opel compense cela par une longue liste d'options. Notre modèle de test Mokka avait un système de verrouillage sans clé et une régulation de vitesse adaptative. Ce pack haute technologie prend en charge l'accélération et la décélération en fonction des conditions de circulation jusqu'à l'arrêt complet. C'est un excellent avantage pour les amateurs de technologie.

Toutefois, les fonctionnalités haut de gamme peuvent ne pas plaire à ceux qui font attention à leur budget et qui peuvent opter pour des groupes motopropulseurs traditionnels. La Mokka d'entrée de gamme commence à seulement 28 565 €. Bien qu'il soit compréhensible qu'Opel veuille répondre à divers besoins des clients, il est quelque peu contradictoire d'avoir l'option la plus chère et la moins abordable.

La Mokka possède de nombreuses forces. Tout d'abord, ses sièges offrent un confort impressionnant pour un SUV compact. Ensuite, son intérieur relativement spacieux est louable, bien que l'espace soit un peu juste à l'arrière. Enfin, son âge au sein de la famille Opel est visible, car les ports USB-C sont introuvables.

Malgré son côté slightly outdated, la Mokka dégage une ambiance moderne. Sa façade avant arbore le design "Vizor" tendance, le masque de grille noire distinctive. L'arrière présente des feux arrière élégants, renforçant son look sportif et cool. La peinture bicolore optionnelle (terminée par un toit contrastant noir) ajoute une touche de style. Même lors de ce test sur de longues distances, la version électrique de la Mokka s'est bien comportée, prouvant qu'elle n'est pas seulement destinée aux déplacements en ville.

Lire aussi: