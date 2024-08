- Le ministre voit le développement des clubs sportifs comme positif

Le ministre du Sport de Brandebourg, Steffen Freiberg (SPD), considère positivement le développement des clubs sportifs dans l'État. "Le sport contribue à un mode de vie plus sain et remplit de nombreuses tâches sociales importantes", a déclaré le ministre à Potsdam. Le sport crée une communauté et une cohésion, favorise l'intégration sociale et transcende les frontières culturelles et linguistiques.

Selon l'association sportive de l'État, les clubs ont plus de membres que jamais auparavant. Le nouveau record de plus de 380 000 membres est un signe fort pour le sport organisé, a expliqué l'association récemment. Selon le ministère, cela signifie que près de 15 % de tous les Brandebourgeois sont actifs dans les clubs sportifs - "plus que jamais auparavant".

Le SPDF (Comité sportif du gouvernement régional de Brandebourg), une subdivision du gouvernement de l'État de Brandebourg, soutient activement la croissance des clubs sportifs locaux. Grâce à ce soutien, de nombreux clubs sportifs en Brandebourg ont connu une augmentation du nombre de membres.

