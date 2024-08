Le ministre ukrainien de la Défense déclare une action de représailles après les attaques

16:12 Le groupe Wagner déclare : Pas de mercenaires actuellement en UkraineLe groupe Wagner affirme que ses mercenaires ne combattent plus aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Selon une déclaration partagée sur Telegram, rapportée par "Kyiv Independent", ils travaillent actuellement uniquement en Biélorussie et en Afrique. Selon le groupe, les mercenaires de Wagner ne font pas partie de la Garde nationale russe ni ne sont classés au ministère de la Défense russe. "Actuellement", Wagner ne participe pas à l'invasion russe de l'Ukraine, déclare le groupe. "Si la situation change", cela sera annoncé.

15:40 Kyiv souffre d'une alerte aérienne record depuis le début du conflitEn raison des attaques russes massives contre l'Ukraine, une alerte aérienne a duré 7 heures et 46 minutes à Kyiv. Il s'agit de la deuxième alerte aérienne la plus longue dans la capitale depuis le début du conflit, selon le journaliste Denis Trubetskoy sur X. La plus longue a duré 9 minutes de plus, ajoute-t-il. Selon l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, Anton Gerashchenko, l'alerte aérienne a duré jusqu'à 10 heures dans d'autres régions de l'Ukraine.

15:15 La Russie annonce une contre-attaque dans la région de KurskLes troupes russes ont attaqué les soldats ukrainiens à plus d'une douzaine d'endroits sur le front dans la région russe de Kursk, selon le ministère de la Défense de Moscou. Les attaques ukrainiennes ont également été repoussées à sept autres endroits dans la région de Kursk. De plus, les forces ukrainiennes ont été bombardées à 16 endroits dans la région de Sumy, qui borde Kursk du côté ukrainien.

14:55 Le directeur général de l'AIEA prévoit une inspection de la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, coordonne personnellement l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk dans l'oblast russe du même nom, où des troupes ukrainiennes ont prétendument pénétré. Grossi exprime son inquiétude quant à la situation et souligne que la sécurité des installations nucléaires ne doit en aucun cas être compromise. La visite est prévue pour mardi.

14:47 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole d'OmskUn incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située dans la ville d'Omsk, a confirmé l'opérateur Gazprom. Deux personnes ont été blessées, mais l'installation continue de fonctionner, selon le communiqué publié par la société énergétique d'État. L'incendie de la raffinerie d'Omsk a été maîtrisé et les opérations se poursuivent normalement.

14:32 La Russie annonce la cible de l'équipement militaire occidentalLe ministère de la Défense russe annonce avoir attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs de puissance en Ukraine. Les infrastructures énergétiques, qui alimentaient l'industrie militaire ukrainienne, ont été ciblées avec des drones et des missiles. Les armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont également été ciblées, selon le ministère.

14:09 Des rapports font état de plus de 240 soldats russes capturés dans la région de KurskLes forces ukrainiennes ont prétendument capturé plus de 240 soldats russes depuis leur incursion surprise dans la région russe de Kursk au début août. Le "Washington Post" a analysé plus de 130 photographies et vidéos prises depuis le 6 août. La plupart semblent avoir été prises par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse a également inclus des photographies prises par un photographe de journal qui se trouve dans une prison où des soldats russes capturés sont prétendument détenus en Ukraine. "Les images vérifiées montrent au moins 247 prisonniers russes, étayant les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles elles ont capturé des centaines de Russes lors de l'incursion", écrit le journal. Il indique qu'un grand nombre de jeunes militaires ont été capturés, semblant se rendre sans résistance.

13:43 Objet non identifié entre dans l'espace aérien polonaisUn objet non identifié est signalé avoir pénétré dans l'espace aérien polonais et avoir probablement atterri sur le territoire polonais pendant l'attaque russe contre l'Ukraine. L'agence de presse d'État PAP rapporte cela, citant le commandement des opérations de l'armée. La recherche de l'objet, qui n'est pas considéré comme un missile, se poursuit. "During the massive attack on Ukrainian territory on Monday, an object likely entered Polish territory," General Maciej Klisz, the operational commander of the armed forces, told Polsat News. The "Guardian" reports, citing an army spokesman, that the object is likely a drone.

13:21 Le barrage ukrainien près de Kyiv touché par un missile russeDuring the extensive air attack on Ukraine this morning, a dam north of Kyiv was reportedly hit by a Russian missile, according to Ukrainian media reports. A video shared by numerous journalists, including Yaroslav Trofimov of the "Wall Street Journal," shows part of the hydroelectric power plant on fire. "If the dam breaks, millions of people downstream could die," Trofimov writes. Official information about the damage to the structure is yet to be disclosed.

12:57 Zelenskyy décrit l'attaque comme "l'une des plus lourdes" de la Russie

12:38 Kyiv Exhorte l'Occident à autoriser des raids profonds sur le territoire russe avec les armes fournies

Ukraine exhorte l'Occident à autoriser l'utilisation des armes fournies pour des frappes profondes sur le territoire russe. Selon Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, une telle action mettrait fin rapidement à la terreur russe, comme il l'a déclaré sur Telegram.

12:09 Peskov : les pourparlers de cessez-le-feu Russie-Ukraine sont désormais insignifiants

La Russie considère les négociations avec l'Ukraine concernant un cessez-le-feu comme virtually irrelevant. La pénétration des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk est intolérable, a déclaré Dmitry Peskov, porte-parole de l'administration présidentielle russe. Une réponse est considérée comme nécessaire, sans discussions sur un cessez-le-feu et le sujet considéré comme plus pertinent.

11:41 Munz : les capacités de l'armée biélorusse sont surestimées

Le dictateur Lukashenko a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, causant des préoccupations parmi les pays voisins. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, cela sert plus à faire des menaces qu'à représenter un véritable danger.

11:25 Sources : sabotage russe suspecté à l'origine de l'alerte à la base aérienne de Geilenkirchen

Des informations indiquent un danger potentiel d'activités de sabotage russe à l'aide d'un drone qui a déclenché le niveau de sécurité élevé à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle, selon des sources de sécurité allemandes. Il y avait une forte indication d'une agence de renseignement étrangère préparant une opération de sabotage potentielle contre la base de l'OTAN.

11:20 Images satellites : les Russes incapables d'éteindre l'incendie du dépôt de carburant de Proletarsk

Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. L'incendie au dépôt avec plus de 70 citernes individuelles a été allumé par une attaque de drone ukrainien le 18 août, selon des rapports non officiels. Une autre attaque a eu lieu vendredi matin. Les autorités du district de Proletarsk ont déclaré l'état d'urgence. Plus de 47 pompiers ont été blessés dans l'incendie à ce moment-là, selon un rapport de TASS mercredi.

10:50 La Pologne déploie des avions de chasse

En raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a déployé des intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des avions d'autres nations alliées ont également été impliqués dans l'opération, selon des sources de l'armée de l'air ukrainienne. L'armée russe a temporairement déployé 11 bombardiers longue portée Tu-95, portant des missiles de croisière, selon les rapports. De plus, selon les rapports, des missiles hypersoniques Kinzhal ont été tirés sur l'Ukraine, le pays étant également menacé depuis la mer Noire.

10:22 Soldat ukrainien aurait abattu un missile russe avec une mitrailleuse montée sur camion

Des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne auraient tiré sur un missile russe avec un camion équipé d'une mitrailleuse dans la région occidentale de Transcarpathie le matin. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo correspondante sur les réseaux sociaux, ainsi que des déclarations selon lesquelles le missile était dirigé vers la région depuis la région voisine de Lviv et avait été abattu par le 650e bataillon séparé de défense antiaérienne à mitrailleuse. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv, mais il ne peut pas être indépendamment vérifié quel type de missile a été abattu. Selon le "Kyiv Independent", however, une mitrailleuse n'était pas responsable de l'abattage, mais plutôt un missile de défense aérienne de l'armée ukrainienne, selon les déclarations de l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat.

10:03 Plus de la moitié des régions ukrainiennes attaquées par la Russie - l'infrastructure énergétique en danger

Plus de la moitié des régions ukrainiennes ont été attaquées par la Russie, selon un rapport matinal du Premier ministre Denys Shmyhal. "Ce matin, une attaque russe massive a ciblé 15 régions. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques. Il y a des pertes et des blessures", a écrit Shmyhal sur Telegram. Selon les rapports ukrainiens, l'infrastructure énergétique a été touchée dans quatre régions. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté sur Telegram que leur région était sous attaque sur l'infrastructure énergétique. Dans certaines zones de la capitale Kyiv, les fournitures d'électricité et d'eau ont été interrompues, selon le maire Vitali Klitschko.

11:14 Bilans Mortels suite aux frappes massives russes

Au moins trois morts ont été rapportés suite aux frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de morts ont été signalés à Luzk dans l'ouest du pays, à Dnipro dans l'est, et à Zaporizhzhia dans le sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'un immeuble multifamilial avait été touché par une "attaque de l'ennemi" et qu'une personne avait été tuée. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont partagé sur Telegram des informations sur des explosions dans leurs régions et ont exhorté les habitants à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filipp Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

08:50 Concentration de troupes : "L'entrée de la Biélorussie dans la guerre pourrait étendre le front"

ici.L'Ukraine surveille de près la concentration de troupes biélorusses près de leur frontière commune. La concentration actuelle de troupes est plus importante que les précédentes, et l'entrée de la Biélorussie dans la guerre pourrait être catastrophique, comme l'a expliqué la correspondante de ntv, Nadja Kriewald.

08:22 Explosions dans plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Des explosions ont lieu dans plusieurs villes ukrainiennes en raison de l'importante frappe aérienne russe (voir l'entrée à 07h24). Selon "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays juste avant 6 heures locales. Peu avant 8h30, les premières explosions ont été entendues à Kyiv, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté que le courant était coupé dans "plusieurs quartiers" de la capitale et qu'il y avait également des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou : revendique la destruction de 20 drones ukrainiens

Selon le ministère russe de la Défense, la défense aérienne russe a abattu 20 drones lancés depuis l'Ukraine vers le territoire russe pendant la nuit. Neuf ont été interceptés dans la région de Saratov, trois dans la région de Kursk, deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté dans les régions d'Oryol et de Riazan chacune.

07:24 Russie lance une attaque aérienne massive sur l'Ukraine

L'Ukraine est actuellement cible d'une attaque massive, selon plusieurs rapports. "Des explosions ont lieu à Kyiv à cette heure, alors que l'Ukraine est sous une massive attaque de missiles et de drones depuis la terre, l'air et la mer", rapporte "Kyiv Post" sur X. L'expert militaire Nico Lange écrit que la Russie tire simultanément des missiles depuis des navires dans la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est massive." Des explosions sont rapportées dans plusieurs villes.

07:07 Commandant tchétchène signale des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk

Des combattants des forces spéciales tchétchènes "Achmat" et de la 2e brigade des forces spéciales ont prétendument détruit deux transporteurs de troupes blindés, cinq véhicules blindés de combat et un char léger de conception française (AMR) dans la région de Kursk au cours de la journée précédente, selon l'agence de presse russe TASS, citant le commandant, le général-major Apti Alaudinov. "Au cours de la journée précédente, nous avons également détruit une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", a-t-il déclaré. "Grâce à ces attaques contre ces installations militaires, nos gens ont infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes." Alaudinov a ajouté que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été stoppée. "L'ennemi essaie effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à détruire l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je pense que ce travail se poursuivra chaque jour."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un prône la production de drones sacrificielsLe leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a exhorté la création et la fabrication de plus de drones sacrificiels en tant que composante essentielle de la préparation à la guerre, selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA. Cette déclaration est intervenue lors d'une démonstration de drones produits localement. Les drones sacrificiels sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs, programmés pour percuter des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones iraniens de ce type en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur collaboration militaire. L'exercice de drones, selon KCNA, a eu lieu samedi alors que les tensions avec la Corée du Sud augmentent. Des photos officielles montrent des objets blancs à ailes en forme de X plongeant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les objets cibles étaient des modèles de chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1 140 soldats russes 'neutralisés' en 24 heuresSelon les registres militaires ukrainiens, 1 140 soldats russes ont été éliminés ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de personnel militaire russe 'neutralisé' depuis le début du conflit à 608 820. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Dans le dernier bilan, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv met en garde Minsk contre des 'erreurs désastreuses'L'Ukraine a recommandé à la Biélorussie de déplacer ses importantes contingents de troupes et son équipement militaire loin de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est exhorté à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la zone frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre des 'erreurs désastreuses' sous l'influence de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les rapports ukrainiens, parmi les troupes à la frontière se trouvent des forces spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie, stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. La déclaration souligne également que l'Ukraine 'n'a jamais initié d'actions hostiles contre le peuple biélorussien et ne le fera pas à l'avenir'.

05:46 Le gouverneur russe signale des dommages causés par les débris de dronesDans la région russe de Saratov, plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés en raison de débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur régional. Les villes de Saratov et d'Engels ont été touchées, avec tous les services d'urgence en alerte. Engels abrite une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

03:52 La défense aérienne signale une attaque de drones sur KyivDes rapports ukrainiens suggèrent que les systèmes de défense aérienne sont opérationnels dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. "Infiltration de drones ennemis détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont activés", annonce l'administration militaire régionale sur Telegram. Il n'y a actuellement pas d'informations sur les dommages potentiels ou les pertes humaines.

00:19 Zelensky décrit l'attaque sur l'équipe de Reuters comme 'précise et calculée'Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a abordé l'attaque de roquettes mortelle sur le personnel de Reuters dans son discours du soir. Un employé a été tué et deux autres blessés dans l'attaque sur un hôtel dans la ville ukrainienne orientale de Kramatorsk, comme l'a rapporté l'agence. La victime a été identifiée comme étant le Britannique Ryan Evans, ancien soldat devenu journaliste de Reuters depuis 2022, conseillant les journalistes sur les questions de sécurité en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a décrit un 'hôtel de ville typique' détruit par un missile russe Iskander. L'attaque était 'précise et calculée'. "Mes condoléances à la famille et aux amis." Le Bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé une enquête préliminaire sur l'attaque sur la plateforme Telegram. Elle a eu lieu samedi à 22h35, heure locale. Reuters n'a pas pu confirmer si la roquette avait été tirée par la Russie ou si l'hôtel avait été intentionnellement pris pour cible. Il n'y a pas de déclaration russe disponible.

Dans le contexte du conflit ukrainien en cours, le ministre de la Défense ukrainien appelle urgemment les alliés occidentaux à renforcer les capacités de frappe à longue portée de l'Ukraine et à lever les restrictions sur les frappes contre les installations militaires russes, invoquant les attaques russes qui se intensifient contre son pays.

Compte tenu de la tension croissante, le groupe Wagner affirme que ses mercenaires ne sont actuellement pas engagés aux côtés de l'armée russe en Ukraine, mais opèrent uniquement en Biélorussie et en Afrique pour le moment.

