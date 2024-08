- Le ministre Poseck veut interdire les couteaux dans le centre-ville.

Face à une augmentation des attaques au couteau, le ministre de l'Intérieur Roman Poseck a appelé à renforcer les pouvoirs de la police dans les villes intérieures. Cette évolution est préoccupante, a déclaré le ministre en réponse à une demande d'agence. "Il est de mon objectif d'interdire les couteaux dans les villes intérieures. Les couteaux représentent des dangers immenses dans les cas d'escalade."

Cependant, il serait erroné de se concentrer uniquement sur des mesures individuelles, a déclaré Poseck. En plus de l'établissement de zones sans armes et d'un durcissement de la loi sur les armes, la police devrait également être dotée de pouvoirs supplémentaires, tels que l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale. "Nous avons besoin d'un ensemble de mesures pour lutter efficacement contre la criminalité violente en hausse et améliorer considérablement notre sécurité."

Les zones sans armes auraient un "effet préventif élevé" car elles ouvrent des possibilités de contrôle supplémentaires pour la police, a expliqué le ministre. Bien qu'elles ne soient pas une solution miracle, elles sont un "élément important de la politique de sécurité globale".

Après Wiesbaden et Francfort, la zone autour de la gare de Limburg est la troisième zone sans armes désignée en Hesse. Le soir, les représentants de la ville de Limburg et de la région, ainsi que la police et la police fédérale, devaient s'informer sur la mise en œuvre des contrôles dans la ville sur la Lahn. De telles zones sont également envisagées à Marbourg et à Gießen. Poseck a également déclaré voir un besoin d'action supplémentaire dans les grandes villes hessoises comme Gießen et Marbourg.

De plus, il soutient explicitement la proposition de la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) de durcir la loi sur les armes et d'interdire le port de couteaux, y compris ceux dont la lame mesure moins de 12 centimètres, et les couteaux à cran d'arrêt dans l'espace public.

Dans les contrôles de la zone sans armes établie à Wiesbaden en 2019, un total de 297 violations ont été détectées, selon le département de l'ordonnance de la ville. Principalement, des couteaux non spécifiés (126), des couteaux à main unique (43) et du spray au poivre (26) ont été détectés. Un total de 11 529 personnes ont été contrôlées jusqu'à présent à Wiesbaden.

La ministre fédérale de l'Intérieur Faeser souhaite renforcer la loi sur les armes compte tenu de l'augmentation des attaques au couteau. Dans la nouvelle loi sur les armes, elle souhaite "restreindre davantage la manipulation des couteaux dans l'espace public", comme elle l'a annoncé dans "Bild am Sonntag". Dans l'espace public, les couteaux ne pourront être portés qu'avec une lame d'une longueur maximale de six centimètres au lieu des douze centimètres actuels.

