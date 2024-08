- Le ministre Paul ose s'opposer au règlement de Dublin

Après l'incident de Solingen, la ministre des Réfugiés du parti Vert en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Josefine Paul, plaide pour une réévaluation de la réglementation Dublin-III, qui régit les responsabilités en matière d'asile. Les expulsions prévues par cette règle impliquent des procédures légales complexes impliquant divers niveaux et autorités, comme l'a expliqué son bureau à Düsseldorf. "Cette procédure nécessite une révision fondamentale pour éviter les erreurs à l'avenir", ont-ils déclaré.

Actuellement, ils examinent s'il y a eu des erreurs dans l'application de la réglementation dans le cas du suspect présumé à Solingen. Tout manquement doit être identifié et corrigé. Cela est crucial pour les victimes et leurs familles.

Paul a proposé la création d'une équipe collaborative entre les gouvernements fédéral, régional et local. L'objectif de ce groupe est d'identifier les défis et obstacles actuels dans le processus de rapatriement, en particulier dans les transferts Dublin. Les conclusions devraient ensuite conduire à des conclusions juridiques. "De tels incidents ne doivent pas se reproduire - cela doit servir de principe directeur pour toutes les autorités allemandes." Paul a affirmé, en insistant sur sa détermination à éviter que la tragédie de Solingen ne se reproduise et à tout faire pour l'empêcher.

Paul a exprimé son choc face à l'attaque, déclarant : "Nous sommes tous profondément attristés par cet incident au cœur de notre pays." La Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans son ensemble a été touchée par cet acte odieux, cette haine."

Le ministère des Réfugiés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie travaille activement à clarifier la réexpulsion ratée du Syrien. "Avec la plus grande urgence, la plus grande minutie et les conséquences appropriées", ils s'y emploieront, a-t-elle ajouté, en demandant un rapport à l'Autorité centrale des étrangers de Bielefeld et en recueillant toutes les informations nécessaires auprès de l'autorité fédérale compétente.

Dans le cadre des changements proposés à la réglementation Dublin-III, il est essentiel d'évaluer l'impact des politiques migratoires sur les responsabilités en matière d'asile et les erreurs potentielles. Tout manquement dans l'application de la réglementation doit être identifié et corrigé pour garantir justice aux victimes et à leurs familles.

L'appel de Josefine Paul en faveur d'une équipe collaborative entre les gouvernements souligne l'importance d'examiner les défis et obstacles migratoires actuels, en vue d'empêcher la récurrence d'incidents comme celui de Solingen.

