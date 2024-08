- Le ministre Meyer exprime son optimisme quant à l'arrivée des entreprises par l'immigration.

Objectifs d'attraction de l'hydrogène en Mecklembourg-Poméranie par le ministre de l'Économie Reinhard Meyer

Reinhard Meyer, ministre de l'Économie en Mecklembourg-Poméranie, avoue sans complexe son ambition de séduire les entreprises dépendantes de l'hydrogène. Il a exprimé ce désir lors d'une conférence organisée par le North German Hydrogen Real Lab (NRL) à Hambourg. Lors de discussions privées, les ministres du Nord fantasment ouvertement sur l'installation de l'industrie près des sites de production d'énergie, un schéma historique régulièrement observé. Il y a un grand potentiel pour l'Allemagne du Nord, a-t-il laissé entendre.

Avantages de l'emplacement dans le développement d'une économie de l'hydrogène

Selon l'agenda de l'hydrogène de l'Allemagne du Nord, la région a un avantage stratégique pour établir une économie de l'hydrogène. Le texte met en avant une source d'énergie renouvelable abondante, principalement l'énergie éolienne, cruciale pour la production d'hydrogène vert. Il y a également un potentiel de stockage important pour l'hydrogène dans les formations souterraines.

Le NRL est l'un des 20 projets similaires en Allemagne dédiés à la décarbonisation. Sa durée s'étend sur cinq ans et se termine en mars 2026. Il est également soutenu par environ 55 millions d'euros de financement du ministère fédéral de l'Économie. Les régions participantes comprennent Hambourg, Schleswig-Holstein et le Mecklembourg-Poméranie. Le NRL vise à réduire les émissions de carbone de 350 000 tonnes et à établir une capacité d'électrolyse régionale de 42 mégawatts pour la production d'hydrogène. Les prévisions actuelles suggèrent une production potentielle d'environ 40 mégawatts par le consortium.

Le SPD, faisant partie du gouvernement du Mecklembourg-Poméranie, soutient activement les initiatives menées par le North German Hydrogen Real Lab (NRL). During the conference, it was noted that ministers from various northern regions, including the SPD, have shown interest in attracting hydrogen-dependent businesses to areas close to energy production sites.

