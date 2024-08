- Le ministre met en garde contre le fardeau accru des familles

La ministre de la Famille de Saxe-Anhalt, Petra Grimm-Benne, s'oppose à une charge financière plus lourde pour les familles en ce qui concerne les frais de garderie. "Je rejette fermement les économies au détriment des jeunes familles", a déclaré la politicienne du SPD. "La réduction pour les familles nombreuses est un avantage pour la Saxe-Anhalt et un signal clair en faveur des familles nombreuses. Ceux qui veulent économiser ici sont en train de saboter l'avenir du pays."

Actuellement, les familles nombreuses ne paient que pour l'enfant le plus âgé dans les garderies, les kindergartens et les soins après l'école. Les partenaires de la coalition CDU et FDP proposent que les familles paient à l'avenir pour le plus jeune enfant au lieu de l'aîné. Cela réduirait les dépenses d'environ 18 millions d'euros, selon le ministère de la Famille. Cette année, les allocations de l'État s'élèvent à environ 449 millions d'euros.

Une telle réforme signifierait une charge plus lourde pour certains parents, car les soins en garderie (0-3 ans) sont souvent plus coûteux qu'en kindergarten (3-6 ans). Par exemple, une famille avec trois enfants dans la ville de Thale (district de Harz) devrait payer 270 euros de plus par mois.

Les dépenses de garderie ont augmenté considérablement

Le débat porte sur les négociations actuelles sur le double budget et l'augmentation des dépenses de l'État pour les soins aux enfants ces dernières années. En 2013, 205 millions d'euros ont été dépensés. Pour 2026, le ministère de la Famille a annoncé 585 millions d'euros, a déclaré le chef de fraction de la CDU, Guido Heuer. "Cela ne correspond pas, malgré l'augmentation du nombre d'enfants ces dernières années." Il n'y a pas de tabous.

Grimm-Benne voit les choses différemment. "Les parents doivent également pouvoir compter sur des frais stables et une éducation de qualité pour les jeunes enfants à l'avenir. Nous avons ancré cela dans l'accord de coalition", a déclaré la ministre.

Jusqu'à présent, des fonds du gouvernement fédéral ont également été utilisés pour financer la réglementation des enfants frères et sœurs. Cependant, selon un projet de loi adopté par le cabinet fédéral, cela ne sera plus possible qu jusqu'à la fin de 2025. "À partir de 2026, la réduction de frais doit être assurée avec des fonds de l'État", a annoncé le ministère de la Famille à Magdebourg.

Les sociaux-démocrates font référence à l'accord de coalition. Là, la CDU, le SPD et le FDP ont convenu de garantir en permanence la réduction pour les familles - "également en cas de perte éventuelle de fonds fédéraux", y

Lire aussi: