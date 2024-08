- Le ministre Maier préconise une augmentation des expulsions.

Au sujet de l'expulsion d'un délinquant afghan de Thuringe, le ministre de l'Intérieur Georg Maier plaide en faveur de plus de ces mesures coercitives. "Nous devons augmenter considérablement le nombre d expulsions. C'est une manifestation d'un système judiciaire fonctionnel", a déclaré le candidat principal du SPD pour les élections régionales dans un communiqué de presse.

Un vol d'expulsion pour l'Afghanistan a décollé de Leipzig un vendredi matin. L'avion transportait 28 citoyens afghans, tous des criminels condamnés. Il s'agit de la première fois depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a trois ans qu'un vol d'expulsion a quitté l'Allemagne pour ce pays.

Un homme afghan de Thuringe se trouvait également à bord de l'avion. Condamné en 2021 pour coups et blessures graves, vol à main armée et agression de fonctionnaires de police, il avait été emprisonné jusqu'en mars de cette année et est suspecté d'avoir commis d'autres crimes après sa libération. Il était arrivé en Allemagne en 2015 en tant que mineur non accompagné et avait déposé une demande d'asile.

Cet homme avait reçu un ordre d'expulsion depuis août 2021, mais son expulsion a été initialement reportée en raison d'un manque de documents de passeport et de la situation volatile en Afghanistan. L'Allemagne ne maintient pas de relations diplomatiques avec les dirigeants talibans à Kaboul.

Les attaques au couteau relancent le débat sur l'immigration

Maier avait écrit sur la plateforme X que cette expulsion était "nécessaire et justifiée" et remercié le ministère fédéral de l'Intérieur pour sa préparation et son exécution. En mai, Maier avait déjà déclaré que les expulsions vers le pays contrôlé par les talibans étaient généralement possibles. "Je pense que la situation de sécurité n'est pas si mauvaise dans tout le pays qu'on ne puisse pas y envoyer personne."

À l'époque, le contexte était une attaque au couteau mortelle à Mannheim. Après cela, le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a également déclaré que les expulsions de criminels graves et de menaces terroristes vers l'Afghanistan et la Syrie seraient reprises. Le vol d'expulsion a eu lieu quelques jours après l'attaque au couteau suspectée d'être motivée par l'islamisme à Solingen.

Le ministère prévoit une augmentation du nombre d expulsions cette année

Environ 240 personnes ont été expulsées de Thuringe à la fin juin de cette année. Dans environ 550 cas, une expulsion n'a pas pu avoir lieu pour diverses raisons telles qu'un manque de passeports valides, une maladie ou d'autres problèmes empêchant leur retour dans leur pays d'origine. L'année précédente, il y avait environ 300 expulsions de Thuringe, et environ 860 expulsions forcées prévues n'ont pas eu lieu.

Pour comparaison : de 2020 à 2022 - soit la durée de la pandémie de Corona - les chiffres se situaient entre 220 et environ 240. Cela est démontré dans un aperçu avec des données d'une enquête régulière de la faction de

Lire aussi: