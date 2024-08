- Le ministre: "l'augmentation de l'indemnité de police est incontestable"

Le syndicat de police (GdP) en Sarre a trouvé une oreille attentive auprès du ministre de l'Intérieur Reinhold Jost (SPD) concernant sa demande d'augmentation de l'allocation de police. "Cela s'impose et est judicieux, surtout depuis que la Rhénanie-Palatinat a augmenté l'allocation", a-t-il déclaré lors d'une conversation avec l'agence allemande de presse. "Nous devons veiller à ne pas être trop en retard."

Selon la GdP, l'État voisin a augmenté l'allocation de 37 % à partir du 1er juillet, passant de 132 à 180 euros. Avec 135,14 euros par mois, la Sarre se classe parmi les plus bas dans la comparaison nationale. Cela n'est pas seulement injuste, a déclaré le chef de la GdP de Sarre Andreas Rinnert, mais cela affecte également le nombre de candidats dans l'État.

La pool de candidats a devenu "notablement plus petit" en raison de l'augmentation en Rhénanie-Palatinat. La police syndicale demande donc une allocation de police uniforme en Allemagne de 300 euros - au moins le doublement du taux actuel et la poursuite pendant la retraite. Cela a été supprimé en Sarre pour des raisons de coût en 2010, mais existe en Bavière, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Saxe et à Brême.

Jost a annoncé qu'il négocierait avec le ministre des Finances au sujet des possibilités d'allocation de police dans les années à venir. "Ce que nous devons discuter, c'est le montant", a-t-il déclaré. Cependant, il ne pouvait pas promettre la poursuite pendant la retraite, que la GdP demande également.

Le ministre de l'Intérieur a également mentionné deux autres améliorations pour la police, où l'État a déjà "rattrapé" lors de cette législature : depuis le début de l'année, l'allocation Kipo est en vigueur pour ceux qui sont impliqués dans des enquêtes particulièrement stressantes telles que la pornographie enfantine et l'abus sexuel d'enfants. Ils reçoivent une allocation supplémentaire de 150 euros plus trois jours de congé supplémentaires car ils sont exposés à un stress psychologique et physique énorme et doivent évaluer rapidement des données pour découvrir et mettre fin à l'abus.

De plus, l'allocation pour les services à des moments défavorables a été augmentée : depuis le début de l'année, il y a eu une augmentation de 20 % à la première étape, et elle augmentera de 7,6 % supplémentaires à partir du 1er janvier 2025. "Cela signifie environ cinq euros de plus par heure pour les services les dimanches et jours fériés", a déclaré Jost. Une telle augmentation importante n'avait jamais eu lieu auparavant.

Cependant, il faut également garder un œil sur la perspective des promotions des officiers de police, selon Jost. "Cela était Previously much less pronounced here than in other states or the federal government." The internal affairs spokeswoman of the CDU faction, Anja Wagner-Scheid, had recently demanded that police officers in Saarland be better paid in the long term, the police allowance be increased, and promotions be granted more quickly.

According to the interior minister, they have been working for two years to reduce the backlog in promotions. In 2022, there were 198 promotions, 248 in 2023, and 113 so far this year - more will follow. This means that by the end of this legislative period, more than a third of Saarland's police officers will have been promoted at least once within five years.

"Never in the history of Saarland has there been so much money and transportation options for colleagues in the police service", a déclaré Jost. "Cela est également urgemment nécessaire pour la reconnaissance et l'appréciation des officiers de police."

The following is added to the initiatives aimed at improving conditions for police officers: Jost also mentioned the implementation of a Kipo allowance for officers involved in stressful investigations and an increase in the allowance for duties at unfavorable times.

In the process of discussing potential increases in the police allowance, Jost acknowledged that while he would negotiate with the finance minister, the continuation of the allowance during retirement could not be guaranteed.

