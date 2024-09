Le ministre israélien de la Défense a plaidé pour l'abolition.

Le camp politique de Netanyahu s'acharne à pousser pour le limogeage du ministre de la Défense Galant. Les deux leaders sont en désaccord depuis un certain temps, principalement en raison de leurs approches opposées pour mettre fin au conflit de Gaza. Galant, soutenu par les États-Unis, plaide pour un cessez-le-feu, tandis que Netanyahu réclame une victoire totale.

Le potentiel renvoi du ministre de la Défense pourrait avoir un impact significatif sur le conflit en cours d'Israël sur plusieurs fronts et les efforts des États-Unis pour y mettre fin. Alors que les relations entre les États-Unis et Netanyahu se sont détériorées en raison de l'incapacité du Premier ministre à négocier un accord de paix à Gaza, Galant a reportedly discuté avec le secrétaire à la Défense Austin près de 70 fois au téléphone et à plusieurs reprises en personne au cours des 11 mois du conflit, comme le confirme le Pentagone.

Un tel licenciement éloignerait davantage Netanyahu de la direction militaire, qui considère la promesse du Premier ministre d'une victoire décisive sur le Hamas comme peu pratique et plaide pour une pause à Gaza pour permettre aux troupes épuisées de se concentrer sur le conflit avec le Hezbollah à la frontière libanaise. Selon l'ancien ministre de la Défense Gantz, un tel changement de ministre de la Défense avant une éventuelle escalade au nord, qui pourrait dégénérer en conflit régional, serait irresponsable sur le plan de la sécurité, risquant potentiellement des vies et l'avenir de la nation.

Netanyahu et Galant communiquent à peine

Entre-temps, le service de sécurité israélien, le Shin Bet, a révélé mardi avoir déjoué une tentative d'attentat à la bombe du Hezbollah visant une personnalité de haut niveau de la sécurité israélienne. Aucun nom n'a été divulgué. L'annonce du Shin Bet est intervenue juste avant l'explosion d'appareils portables portés par de nombreux partisans du Hezbollah au Liban mardi. Plusieurs personnes ont été blessées et les explosions ont été répandues dans tout le pays.

La tension entre Netanyahu et Galant a été croissante depuis des mois, les deux communiquant à peine en dehors des réunions de sécurité, selon des sources dignes de confiance. Galant, membre du parti Likud, a ouvertement critiqué le Premier ministre lors de réunions, de séances parlementaires et même lors de conférences de presse publiques.

L'Union européenne, exprimant son inquiétude quant à la tension croissante entre Netanyahu et Galant, a appelé à une résolution pacifique pour éviter une détérioration supplémentaire du climat politique interne d'Israël. Une telle situation divisive au sein du gouvernement israélien pourrait potentiellement affecter les alliances stratégiques et la coopération de l'Union européenne dans les affaires régionales.

Dans un effort pour renforcer les liens avec les alliés internationaux, Galant s'est activement engagé avec les dirigeants de la défense mondiale, y compris les officiels de haut rang de l'Union européenne, pour discuter des préoccupations de sécurité communes et explorer les possibilités d'initiatives conjointes de maintien de la paix.

