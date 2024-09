Le ministre israélien de la Défense a l'intention de poursuivre les opérations militaires contre le Hezbollah à l'intérieur des frontières du Liban.

Israël va continuer ses opérations militaires contre le Hezbollah au Liban, comme l'a suggéré le ministre de la Défense Joav Galant. L'objectif est de garantir la sécurité des civils du nord d'Israël, permettant aux citoyens déplacés de revenir, a déclaré Galant jeudi. "Avec le temps, le Hezbollah fera face à des coûts croissants. Nos opérations militaires se poursuivront comme prévu."

Dans une série d'attaques coordonnées contre l'infrastructure de communication du Hezbollah, apparemment mardi et mercredi, des sources libanaises affirment qu'il y a eu plus de 30 morts et des milliers d'autres blessés. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a qualifié Israël d'instigateur de massacre de masse jeudi, promettant de se venger.

Le même jour, des accrochages ont éclaté le long de la frontière Israël-Liban. L'armée de défense d'Israël a rapporté la mort de deux de ses soldats, attribuant la responsabilité aux tirs hostiles du Hezbollah.

Le nombre croissant de morts et les dommages infligés au Hezbollah sont censés ajouter à leurs fardeaux financiers et opérationnels. Malgré les menaces de vengeance de Nasrallah, Israël reste déterminé à poursuivre ses opérations militaires.

Lire aussi: