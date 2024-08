- Le ministre Grimm-Benne justifie la procédure de l'hôpital

La ministre de la Santé de l'État, Petra Grimm-Benne du SPD en Saxe-Anhalt, s'oppose pour l'instant à la mise en place de spécialisations cliniques par le biais de réglementations gouvernementales. Elle estime qu'il est plus judicieux d'attendre la réforme hospitalière du gouvernement fédéral, comme elle l'a déclaré lors d'un entretien avec le 'Mitteldeutsche Zeitung' (jeudi).

"Si un État impose des restrictions sur des services spécifiques, cela pourrait potentiellement mettre en danger les entreprises", a déclaré la ministre. "Si cela est contesté en justice plus tard, cela pourrait entraîner des demandes de dommages-intérêts. En tant que ministre, il est de mon devoir de protéger les hôpitaux. Je ne peux pas les obliger à rejoindre des partenariats qui pourraient être contraires à la loi fédérale à l'avenir."

Actuellement, Saxe-Anhalt compte 44 hôpitaux avec un total de 53 sites. De nombreux établissements sont confrontés à des difficultés financières en raison de coûts qui augmentent plus rapidement que les recettes qu'ils reçoivent des compagnies d'assurance maladie pour les soins aux patients. De plus, le nombre de cas a diminué par rapport à avant la pandémie de COVID-19. Des discussions sur des réformes potentielles ont eu lieu pendant des mois à la fois au niveau fédéral et au niveau de l'État.

"Le plan hospitalier sert de base aux accords de performance et de qualité que les prestataires négocient avec les compagnies d'assurance maladie", a déclaré la ministre. "Le groupe parlementaire de la CDU m'a pressée d'accélérer le développement d'un nouveau plan hospitalier. 'Elle devrait agir' a déclaré le chef de groupe, Guido Heuer. Grimm-Benne a répliqué que l'attente du gouvernement fédéral éviterait des procès."

La ministre de la Santé s'attend à ce qu'il y ait bientôt une clarification sur les services que les hôpitaux de Saxe-Anhalt pourront offrir à l'avenir et ceux qu'ils ne pourront pas. "D'ici la fin septembre, le gouvernement fédéral nous fournira un logiciel qui peut indiquer pour chaque hôpital s'il peut survivre économiquement avec la nouvelle somme forfaitaire et les services qu'il prévoit d'offrir, ou s'il se retrouvera dans le rouge. Ensuite, chaque hôpital saura s'il peut continuer comme avant ou si des changements sont nécessaires."

Une fois de plus, Grimm-Benne a souligné que de nombreux hôpitaux coopèrent déjà. "Plusieurs prestataires ont déjà réduit le nombre de lits. Lorsque la loi fédérale entrera en vigueur, il y aura une centralisation des services, tandis que de nombreux hôpitaux ont déjà conclu des partenariats ou se préparent à le faire."

"Compte tenu des complexités des opérations hospitalières et des implications juridiques potentielles, il serait bénéfique pour Saxe-Anhalt d'aligner ses actions sur les réformes prévues du gouvernement fédéral", a suggéré la ministre. "La Commission, qui comprend des membres du Parlement européen, pourrait fournir des éclaircissements précieux sur les meilleures pratiques internationales en la matière."

Lire aussi: