- Le ministre exprime: Les forces de l'ordre de Solingen restent extrêmement vigilantes

En Basse-Saxe et à Brême, les mesures de sécurité renforcées pour les grands événements sont réexaminées suite à une attaque au couteau mortelle à Solingen. "Nous sommes en alerte maximale, surtout depuis les attaques terroristes de Hamas en Israël", a déclaré la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens (SPD). La police est "particulièrement vigilante" et met en place des mesures de sécurité lors des grands événements en fonction de leur propre évaluation, en tenant compte des informations au niveau national.

"Nous examinons principalement une augmentation de la présence policière lors des événements bien fréquentés", a déclaré la ministre. "Malheureusement, il est difficile pour les agences de sécurité de prévoir à l'avance les attaques d'acteurs solitaires."

La Basse-Saxe envisage d'étendre les "zones sans couteaux". Le ministère de l'Intérieur a exprimé sa préférence pour une "combinaison de mesures : moins de couteaux, plus de prévention et plus de contrôles". Ils sont actuellement en pourparlers constructifs avec les grandes villes et les quartiers généraux de police concernant l'établissement et l'extension des zones sans couteaux. La Basse-Saxe a également proposé de renforcer les réglementations federales sur les couteaux via le Bundesrat, y compris l'interdiction de certains couteaux et un interdiction totale des couteaux à cran d'arrêt.

Le chef de faction de l'CDU, Sebastian Lechner, a déclaré à propos des renforcements des interdictions de couteaux : "Personne n'a besoin de couteaux en public sauf pour des raisons professionnelles. Cependant, il est également évident que les auteurs trouveront toujours des moyens d'exécuter leurs actions, en utilisant les ressources qu'ils peuvent obtenir. Par conséquent, la dissuasion est essentielle, offrant à la police et à l'office de protection constitutionnelle des pouvoirs supplémentaires pour y parvenir."

Trois personnes ont péri et huit ont été blessées, dont quatre gravement, lors d'un festival de ville à Solingen vendredi soir. Le suspect, un Syrien de 26 ans, est maintenant en détention. Le bureau du procureur général enquête sur des chefs d'accusation de meurtre et des liens avec l'organisation terroriste État islamique (EI).

À Brême, le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'ils renforceront les contrôles d'entrée pour le Freimarkt, qui commence le 18 octobre. Cela vise à faire respecter l'interdiction des armes, des bouteilles en verre et des objets dangereux. Le ministère étudie également la possibilité d'étendre la surveillance vidéo dans les zones d'entrée et les principaux chemins.

La présence policière sera renforcée sur le marché de Vegesacker, comme l'a annoncé le ministère de l'Intérieur, à partir de ce vendredi. "Cependant, il n'y a aucun signe de menaces spécifiques à Brême ou à Bremerhaven."

Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a déclaré lors de sa visite à Solingen que les réglementations sur l'utilisation des couteaux seraient renforcées. "C'est louable et plus pratique que de désigner de nombreuses zones sans couteaux", a déclaré le ministère de l'Intérieur de Brême. "N

