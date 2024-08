- Le ministre est le promoteur du projet "Klimahallig Norderoog"

Le ministre de l'Environnement Tobias Goldschmidt du Schleswig-Holstein a visité Norderoog (district de Frise du Nord) pour en apprendre plus sur le projet "Climat Hallig Norderoog". Le politique des Verts a accepté le parrainage du projet par l'association Jordsand. Le projet vise à illustrer et informer le public sur les impacts du changement climatique sur l'écosystème sensible de la mer des Wadden.

La petite Hallig, mesurant moins de dix hectares, se trouve dans la zone de protection 1 du parc national de la mer des Wadden et ne peut être entrée qu'en dehors de la saison de reproduction et uniquement avec autorisation dans le cadre de visites guidées. Pour permettre à un maximum de personnes de participer aux événements sur Norderoog, des caméras de diffusion en direct ont été installées en hiver, entre autres. Ces caméras permettent d'observer les oiseaux de la Hallig en continu. Les activités scientifiques sont également accompagnées par la caméra et préparées dans de courts films éducatifs. Ces contenus, ainsi que d'autres, seront également présentés dans les établissements d'enseignement et les centres d'information.

Zone de nidification et de repos pour certaines espèces d'oiseaux rares

Norderoog appartient à l'association Jordsand depuis 1909 et a été dédiée exclusively à la protection des oiseaux depuis lors. La Hallig est une zone de nidification et de repos pour de nombreuses espèces, dont certaines rares. Selon l'association, c'est par exemple le dernier site de nidification du petit stern du Schleswig-Holstein sur la côte de la mer du Nord. Chaque année, des milliers de couples y élèvent leur progéniture. Cependant, la Hallig possède à peine des digues et se trouve seulement quelques centimètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est directement exposée aux intempéries de la mer du Nord et aux changements climatiques.

De nombreux impacts du changement climatique sur l'écosystème et les oiseaux de mer peuvent être observés sur la Hallig Norderoog, selon Jordsand. Les données des dernières années montrent que le nombre de tempêtes estivales pendant la saison de nidification a augmenté de manière significative. Cela a également entraîné des pertes importantes et un succès de nidification faible pour les oiseaux de Norderoog cet été.

La Commission a exprimé son intérêt pour en apprendre plus sur les impacts du changement climatique sur Norderoog, en tant que zone de nidification et de repos pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Le politique des Verts, Tobias Goldschmidt, reconnaît l'importance du projet "Climat Hallig Norderoog" pour sensibiliser le public à ces impacts.

Lire aussi: