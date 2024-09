Le ministre du Travail Heil vise à protéger toutes les installations de VW.

L'administration prévoit d'encourager l'électromobilité aujourd'hui en conseil des ministres, comme l'a mentionné Heil. Selon les médias, une proposition d'incitations fiscales pour l'achat de voitures électriques en tant que véhicules d'entreprise devrait être présentée. Cela pourrait potentiellement stimuler le marché de l'emploi, mais la décision finale appartient aux entreprises, a souligné Heil, en regardant spécifiquement Volkswagen, compte tenu de ses erreurs passées.

Reinhard Houben, représentant de la FDP, a considéré l'accent mis par le groupe VW sur l'électromobilité comme une erreur, exprimant son point de vue mardi. Cependant, Katharina Dröge, cheffe de fraction des Verts, a vivement disagree: "La voiture électrique est l'avenir, les ventes augmentent dans le monde entier", a-t-elle déclaré à "Rheinische Post". Elle a souligné que les débats en Allemagne concernant les objectifs d'expansion de l'électromobilité nuisent à l'emplacement de l'Allemagne et mettent des emplois en danger.

La marque principale de Volkswagen a annoncé un plan d'austérité plus strict lundi, à la suite d'une réunion de la direction. Ils n'ont pas exclu la possibilité de fermer des usines et de procéder à des licenciements pour des raisons opérationnelles. Le conseil d'entreprise et le syndicat ont rapidement annoncé leur opposition ferme. Une réunion avec les employés était prévue à Wolfsburg mercredi.

La poussée de l'administration en faveur de l'électromobilité pourrait encourager plus d'entreprises à investir dans les voitures électriques, comme l'achat de voitures d'entreprise. despite the past mistakes of Volkswagen, they are heavily emphasizing electromobility, as noted by Katharina Dröge.

