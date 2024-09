Le ministre du Travail de la Fédération, Heil, vise à empêcher Volkswagen de fermer ses sites de fabrication.

Le ministre du Travail Hubertus Heil (SPD) cherche à éviter la fermeture des usines de Volkswagen. Il a déclaré : "Notre tâche maintenant est de s'assurer que toutes les usines restent opérationnelles et que les licenciements pour raisons économiques sont évités", a-t-il déclaré aux diffuseurs RTL et ntv mardi. Des négociations doivent avoir lieu maintenant, qui auront un soutien politique.

Heil a également mentionné que le gouvernement apportera de l'élan aux véhicules électriques lors de la réunion du cabinet mardi. Selon les rapports, un projet de loi pour des avantages fiscaux à l'achat de voitures électriques en tant que voitures de société sera présenté. Heil a ajouté que l'entreprise devrait prendre la tête, en regardant Volkswagen, car ils ont fait leur part de erreurs récemment.

Le FDP's Reinhard Houben a souligné que l'accent mis par VW sur l'électromobilité était une erreur mardi. Cependant, la députée verte Katharina Dröge a fermement contesté cette opinion : "L'avenir est aux véhicules électriques, les ventes augmentent internationalement", a-t-elle déclaré au "Rheinische Post". Elle a ajouté : "Les discussions en Allemagne sur la remise en question des objectifs pour la production de masse de véhicules électriques nuisent à l'emplacement de l'Allemagne et menacent les emplois."

La marque principale VW a annoncé un plan d'austérité plus strict à la suite d'une réunion de la direction lundi, et les fermetures d'usines et les licenciements pour raisons économiques ne sont plus à exclure. Le conseil d'entreprise et le syndicat ont annoncé "une résistance amère". Une réunion avec les travailleurs est prévue mercredi à Wolfsburg.

Heil a suggéré que le gouvernement pourrait aider à stimuler la production de véhicules électriques, ce qui pourrait potentiellement contribuer à résoudre les récents défis de Volkswagen. Face aux possibles pertes d'emplois, Dröge a souligné que la promotion des véhicules électriques et la production de masse est cruciale pour préserver l'emplacement économique de l'Allemagne et les emplois.

