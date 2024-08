- Le ministre du Logement: "Le nœud est brisé"

La Sarre a réalisé une percée dans la promotion du logement, selon les estimations du ministre de la Construction Reinhold Jost (SPD). "Le bouchon a été rompu. Les gens sont maintenant prêts à démarrer", a-t-il déclaré. La Sarre a "perdu beaucoup d'argent" dans le passé, mais cela appartient maintenant au passé. "Nous voulons et construirons l'argent qui est à notre disposition", a-t-il annoncé.

Entre 2020 et 2022, la Sarre a dû reverser 35 millions d'euros au gouvernement fédéral, mais cette année, il est prévu qu'aucun ne sera reversé. Actuellement, plus de 900 logements sociaux et abordables sont en planification, examen ou mise en œuvre. La banque de promotion de la Sarre SIKB a environ 104 millions d'euros bloqués pour cela.

La ministre fédérale de la Construction Klara Geywitz (SPD) se rendra à Sarrebruck en août pour se renseigner sur un projet à l'université.

Le ministre Jost est confiant qu'il sera possible d'atteindre l'objectif de 5 000 logements sociaux d'ici la fin de la législature. "Nous pouvons réellement nous approcher de cet objectif", a-t-il déclaré. La nouvelle loi sur la promotion du logement et la prochaine modification du code de construction de l'État contribueront à cela. Jost : "Maintenant, nous voulons nous libérer des dernières entraves pour renforcer ce flux."

Le récent succès de la Sarre dans la promotion du logement, selon les dires du ministre Jost, est principalement dû à la mise en œuvre d'une politique du logement efficace. Avec la nouvelle loi sur la promotion du logement et les modifications du code de construction de l'État, la Sarre vise à éliminer les obstacles restants et à construire les fonds disponibles vers son objectif de 5 000 logements sociaux.

