- Le ministre des Réfugiés, Paul, fait face à un examen minutieux suite à l'incident de Solingen.

L'attaque terroriste présumée de Solingen avec trois victimes met la ministre des Réfugiés de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Josefine Paul, sous surveillance

Six jours après l'attaque présumée d'inspiration islamiste, trois partis opposés - SPD, FDP et AfD - ont confronté la politicienne verte lors d'une séance conjointe des comités de l'Intérieur et de l'Intégration au parlement régional de Düsseldorf.

Les principales critiques adressées à la ministre de 42 ans étaient les suivantes : bien qu'elle ait décrit le retour des demandeurs d'asile rejetés vers d'autres pays de l'UE comme un "système dysfonctionnel" où les transferts échoués étaient la norme plutôt que l'exception depuis des années, elle n'avait pris aucune mesure avant l'attaque. De plus, SPD et FDP ont accusé la ministre de rester silencieuse pendant plusieurs jours après l'attaque au couteau mortelle et de ne pas se rendre à Solingen.

Les opposants ont interrogé : où était la ministre responsable ?

"Au lieu de l'auteur, la ministre responsable s'est cachée", a critiqué le chef de fraction du FDP, Marc Lürbke. La vice-présidente de la fraction du SPD, Lisa-Kristin Kapteinat, a également blâmé la ministre pour n'avoir parlé que quatre jours après l'attaque et avoir initialement reporté la responsabilité sur les municipalités.

"Elle a parlé d'échecs, mais pas de ses propres erreurs", a critiqué Kapteinat. "Madame la Ministre, ce n'est pas seulement faible, c'est lâche." Paul a rétorqué qu'elle avait assisté à un service commémoratif en France le dimanche pour commémorer le 80e anniversaire de la destruction d'une ville française par la Wehrmacht. Elle a ensuite annulé son voyage et a commencé Immediately à enquêter sur l'affaire.

Le ministre de l'Intérieur de NRW, Herbert Reul (CDU), qui s'est rendu immédiatement à Solingen le soir de l'incident et qui s'est activement impliqué sur le terrain et dans les médias depuis, s'en est mieux sorti lors de la séance spéciale. "C'est fort qu'il soit allé directement à Solingen cette nuit-là", a complimenté Lürbke le ministre de l'Intérieur.

Paul souligne les erreurs du système

Paul a cherché à prendre l'offensive au parlement régional avec un discours détaillé et approfondi. Elle attribue des défauts dans les réglementations de l'UE et un "système problématique" partiellement responsables de l'échec de la déportation du suspect de 26 ans.

Seulement 10 à 15 pour cent des transferts dit de Dublin sont réussis dans tout le pays, a-t-elle expliqué. Les autorités fédérales, régionales et locales traitent des cas similaires quotidiennement. "Les processus procéduriers doivent être mis à l'épreuve", a-t-elle déclaré. "C'est notre responsabilité de maintenant enquêter et de régler cela, et c'est aussi ma responsabilité (...)", a-t-elle reconnu. Elle n'a pas abordé les éventuelles insuffisances de son ministère ou les conséquences potentielles de sa responsabilité organisationnelle en tant que ministre.

Avant l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen le vendredi soir, les autorités n'avaient aucune information pertinente en matière de sécurité sur l'homme, selon la politicienne verte. Le fait que son retour n'ait pas réussi n'était "pas une chaîne d'événements malheureux", mais indiquait plutôt des problèmes fondamentaux dans le système.

Le suspect, Issa Al H., un Syrien de 26 ans actuellement en détention, était entré en Allemagne via la Bulgarie à la fin de 2022 et aurait dû être renvoyé en Bulgarie selon les règles d'asile de Dublin.

Cela n'a pas eu lieu parce que l'homme n'a pas été trouvé dans l'établissement désigné à Paderborn le jour prévu en juin 2023. Cependant, il était présent pour le déjeuner la veille et le jour suivant.

Une "restriction nocturne" aurait-elle facilité la déportation ?

Bien que le demandeur d'asile rejeté aurait pu être ordonné de rester dans sa chambre la nuit à l'établissement désigné avec une "restriction nocturne", le risque qu'il se cache aurait augmenté, selon Paul.

Elle a annoncé de nouvelles réglementations pour les installations d'hébergement et l'Autorité centrale des étrangers (ZAB), mais a rejeté l'accusation de reporter la responsabilité sur les municipalités. En fait, la ZAB est financée par l'État et assume la responsabilité de la tâche conjointe. "Given this background, it is naturally also the responsibility of the state and my responsibility to examine these processes very specifically", a dit Paul.

Une commission d'enquête du parlement régional doit enquêter sur les éventuelles insuffisances des autorités dans un délai raisonnable - cela a été soutenu à la fois par les factions gouvernementales de la CDU et des Verts, ainsi que par le SPD et le FDP.

Le ministre de l'Intérieur : le suspect ne s'est pas rendu

Le ministre de l'Intérieur a mis les comités au courant de l'état actuel des enquêtes - dans la mesure où l'autorité enquêteuse du parquet général le permet, a-t-il clarifié. Il a précisé que le suspect ne s'était pas rendu. En fait, une personne masculine avait été remarquée par une patrouille de police tard le samedi soir près du lieu du crime, qui semblait suspecte en raison de son comportement et de son apparence. Par conséquent, la police l'a approchée et l'a arrêtée.

Dans une première déclaration du parquet et de la police de Düsseldorf après l'arrestation, il avait été indiqué tôt le dimanche matin : "Au cours de la suite de la soirée, une personne masculine de 26 ans s'est rendue aux autorités d'enquête, qui a déclaré être responsable de l'attaque."

Dans les cercles de sécurité, il a été indiqué que les autorités avaient communiqué l'arrestation de l'homme en quelques minutes. L'imprécision de ces premières informations était due à la "situation en temps réel". Auparavant, le "Welt" avait rapporté que l'homme ne s'était pas rendu.

Spéculations sur des indices de l'étranger

Reul a explicitement mis en garde contre les spéculations sur le fait de savoir s'il y avait eu un indice d'un service de renseignement étranger concernant le Syrien présumé de 26 ans. "Le travail des services de renseignement ne fonctionne qu'à travers le travail d'enquête, avec des sources, avec des informateurs", a déclaré Reul. Chaque spéculation - même si ce n'est que de l'air chaud - met en danger ce travail et éventuellement aussi les informateurs.

La vidéo en cours d'enquête est actuellement analysée par des spécialistes de sa division, selon le ministre de l'Intérieur. Cependant, elle est alignée avec les tactiques de propagande de l'État islamique, a souligné le ministre. Actuellement, il y a 185 suspects potentiels d'extrémisme islamique dans le NRW que les forces de sécurité surveillent de près. "L'auteur de l'attaque de Solingen n'était pas inclus dans ce groupe", a clarifié Reul. Le parquet fédéral examine le suspect pour des chefs d'accusation d'homicide et une éventuelle affiliation avec l'organisation terroriste État islamique, qui a revendiqué l'acte.

Le ministre de l'Intérieur du NRW a exprimé son opposition à la discussion en cours sur les lois de contrôle des armes plus strictes. "Le perpétrateur de Solingen a utilisé un couteau, un objet que beaucoup ont Probably dans leur cuisine", a-t-il souligné. Bien que transporter un tel couteau en public soit interdit, aucune règle n'aurait empêché l'attaque. "Les armes ne tuent pas les gens, les gens tuent les gens", a insisté le ministre. Les individus déterminés à causer des préjudices ne seront probablement pas découragés par aucune interdiction.

En ce qui concerne l'état de santé des victimes, Reul a déclaré que trois d'entre elles étaient toujours à l'hôpital. " Leur état montre des signes d'amélioration". Les cinq autres victimes, qui ont été déchargées, sont maintenant hors de danger.

Les critiques ont argumenté: Le ministre aurait dû aborder la situation à Solingen plus tôt. Malgré les défis, il est crucial pour le ministre responsable de prendre rapidement ses responsabilités.

Lire aussi: