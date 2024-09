- Le ministre des Finances Taubert réduit les dépenses pour l'année en cours.

Les Ministères de Thuringe Doivent Réduire leurs Dépenses de 70 Millions d'Euros supplémentaires cette Année En raison de recettes fiscales plus faibles et d'augmentations de dépenses dans certains domaines, la ministre des Finances Heike Taubert (SPD) demande des contrôles budgétaires plus stricts. Les ministères doivent réduire leurs dépenses de 0,5 % et créer une « réserve budgétaire ». Un porte-parole du ministère l'a confirmé en réponse à une question à Erfurt. De plus, aucun engagement financier ne doit être pris pour l'année prochaine dans certains programmes de financement, à moins d'avoir l'approbation du ministère des Finances.

Le budget actuel a une valeur d'environ 13,5 milliards d'euros, avec un déficit de 156 millions d'euros, que les ministères doivent également combler par une réduction des dépenses.

Budget 2025 avec des Augmentations de Dépenses Limitées

Taubert a discuté de la situation budgétaire avec le cabinet, selon la chancellerie de l'État à Erfurt. En raison de la croissance économique ralentie, des recettes fiscales plus faibles sont prévues pour cette année, bien que le montant exact ne soit pas encore déterminé. La prévision fiscale de mai avait anticipé des recettes plus faibles de 112 millions d'euros pour la Thuringe par rapport aux attentes. La prochaine prévision fiscale sera publiée en novembre.

De plus, Taubert a annoncé que le projet de budget de l'État pour 2025 serait élaboré sur la base de ce budget de cette année. Cela signifie qu'il y aura peu ou pas de niveaux de dépenses plus élevés que les 13,5 milliards d'euros, contrairement aux souhaits du département des spécialistes. Le projet de budget nécessite encore l'approbation du cabinet. Il doit être présenté au Parlement de l'État dès que possible après sa session constitutive à la fin septembre.

Décision par le Nouveau Parlement de Thuringe

Les ministères avaient auparavant demandé 2,2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour l'année prochaine et n'ont pas été découragés par cela. « La capacité financière de l'État s'est considérablement rétrécie, en particulier en raison de la croissance excessive des dépenses ces dernières années. Nous devons donc réévaluer et nous concentrer à nouveau sur nos tâches principales », a justifié Taubert sa décision de limiter le volume des dépenses de cette année.

En fin de compte, ce seront les nouveaux membres du Parlement de Thuringe qui décideront du budget 2025. Si

