- Le ministre des Finances Lindner souligne que le budget n'a pas fonctionné de manière autonome.

Le ministre des Finances Christian Lindner a maintenu sa position lors de la défense de son projet de budget pour l'année à venir devant le Bundestag. "Il est clair que cela n'a pas été facile", a commenté Lindner, le politique de FDP, concernant les négociations au sein de la coalition du trafic lumineux. La coalition a rencontré des restrictions économiques, juridiques et politiques. Toutefois, Lindner a insisté, "tant qu'il y a de la place pour un accord, il est essentiel de le trouver".

Malgré la situation initiale difficile, des allègements significatifs et des améliorations des performances pour les citoyens ont été obtenus, a déclaré le ministre des Finances. Par exemple, le budget de 2025 prévoit une augmentation de l'allocation pour enfants et des exonérations fiscales plus élevées. Selon Lindner, l'État renonce à des revenus pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens et stimuler les investissements privés.

Le gouvernement a prévu un expenditure budgétaire total d'environ 490 milliards d'euros. Plus de 10% de cette somme, soit 51,3 milliards d'euros, sera obtenue grâce à des emprunts. Cela respecte la règle de contrôle de la dette intégrée dans la Loi fondamentale, permettant une quantité minimale de nouvelle dette en cas de mauvaise situation économique.

Lindner a rejeté la critique de l'Union selon laquelle le budget pourrait ne pas être constitutionnellement valide. "Le budget proposé devant nous est valide sur le plan juridique", a-t-il affirmé. Toutefois, l'Union critique l'importante allocation mondiale inutilisée de 12 milliards d'euros. Avec cela, la coalition du trafic lumineux parie que le gouvernement ne dépensera pas 12 milliards d'euros de son budget l'année prochaine en raison de facteurs tels que des projets échoués ou des fonds non libérés. Lindner a déjà souligné que cet écart doit être réduit de plusieurs milliards d'euros d'ici la fin de l'année.

Le secteur financier observera de près le budget proposé par le ministre des Finances Lindner en raison des importants changements dans les exonérations et les exonérations fiscales pour les citoyens.

