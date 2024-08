Le ministre des Finances israélien se retire après des propos scandaleux

Il y a à peine quelques jours, le ministre israélien des Finances, Smotrich, a suscité l'indignation en Europe avec ses propos sur la famine des Palestiniens. Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme critique désormais ce politique. Entre-temps, Smotrich a fait une autre déclaration percutante.

Peu après ses propos controversés sur la famine des Palestiniens, le ministre des Finances israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a critiqué avec virulence les demandes de cessez-le-feu dans le conflit de Gaza. Après les demandes énergiques du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis d'un accord sur un cessez-le-feu, il a qualifié une telle entente de "piège dangereux". Elle mettrait fin à la guerre dans la bande de Gaza avant la destruction de Hamas et permettrait à celui-ci de se regrouper et de tuer à nouveau des Juifs, a écrit Smotrich sur X.

Les médiateurs ont exercé une pression sur Israël et le Hamas islamique pour reprendre les négociations jeudi soir afin de "boucler toutes les questions en suspens et de commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire". Smotrich a condamné cet accord demandé comme un accord de reddition que les médiateurs imposeraient à Israël. Cela permettrait également à la milice chiite du Hezbollah au Liban de rester proche de la frontière nord d'Israël, affaiblissant ainsi considérablement la puissance de dissuasion d'Israël au Moyen-Orient.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé après la publication de la déclaration qu'Israël enverrait "conformément à la proposition des États-Unis et des médiateurs" une délégation dans un lieu encore à déterminer le 15 août pour "finaliser les détails de la mise en œuvre de l'accord". Smotrich a appelé Netanyahu à ne pas tomber dans le piège et à ne pas s'écarter de ses lignes rouges.

Indignation après les propos "mourir de faim"

Le conflit de Gaza a été déclenché par la tuerie ayant fait plus de 1 200 morts, perpétrée par les terroristes de Hamas et d'autres groupes en Israël. Selon les chiffres de l'autorité de la santé contrôlée par Hamas, au moins 39 699 personnes ont été tuées et plus de 91 722 blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Environ 85 % de la population de la bande de Gaza ont été déplacés. Selon les données actuelles, environ 60 % de tous les bâtiments dans la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés (voir graphique).

Il y a quelques jours, Smotrich a déclaré que bloquer l'aide humanitaire à la bande de Gaza était justifié pour libérer les otages. Il a ajouté que, selon lui, cela s'appliquerait également si cela signifiait que deux millions de personnes devaient mourir de faim. L'Allemagne, la France et l'UE ont exprimé leur indignation.

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, critique désormais le ministre d'extrême droite. Il a déclaré être choqué et scandalisé par de telles déclarations qui incitent à la haine contre les civils innocents et constituent des crimes de guerre. "De telles déclarations, particulièrement de la part des officiels, doivent cesser immédiatement, elles doivent être enquêtées et, si elles sont considérées comme des crimes, poursuivies et punies", a déclaré Türk. Il a également appelé à nouveau à un cessez-le-feu et à la libération des otages dans la bande de Gaza.



