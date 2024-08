- Le ministre des Finances d'Israël serait prêt à accepter la famine des Palestiniens.

Le ministère allemand des Affaires étrangères et le ministère français des Affaires étrangères ont condamné les déclarations du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, dans lesquelles il regrettait l'aide alimentaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza et justifiait la famine comme moralement justifiée. "Ces déclarations du ministre des Finances israélien sont totally inacceptables et outrageantes. Nous les rejetons dans les termes les plus forts," a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin.

"C'est un impératif humanitaire et un principe fondamental du droit international humanitaire qu даже pendant la guerre, les civils doivent être protégés et avoir accès à l'eau et à la nourriture," a ajouté le porte-parole.

Smotrich avait apparemment exprimé son opinion sur la situation internationale de son pays et justifié un blocus des biens d'aide humanitaire jusqu'à la libération de tous les otages, même si cela signifiait la mort par famine de deux millions de personnes dans la bande de Gaza. Mais la communauté internationale ne le permettrait pas, a déclaré Smotrich.

Mandats d'arrêt demandés contre les dirigeants d'Israël

Le ministère français des Affaires étrangères a qualifié ces déclarations de "scandaleuses" et a appelé le gouvernement israélien à "condamner fermement ces déclarations inacceptables". "La France rappelle que la fourniture d'aide humanitaire à deux millions de civils dans une situation d'urgence absolue dans un territoire sous blocus et dont les points d'accès sont contrôlés par Israël est un engagement en vertu du droit international humanitaire, comme le rappelle la Cour internationale de Justice."

Lorsque demandé si le gouvernement allemand reconnaissait une intention génocidaire ("intention génocidaire") dans ces déclarations ou les évaluait en conséquence, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: "Je suis sûr que ces déclarations seront également surveillées de près à La Haye, où des consultations sur ces questions sont actuellement en cours."

Le 21 mai, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye a demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahu et d'autres Israéliens. Ils sont accusés, entre autres, d'être responsables de la famine de civils en tant que méthode de guerre, ainsi que d'assassinats arbitraires et d'attaques ciblées contre des civils.

