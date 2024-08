- Le ministre des Finances allume la forêt de l'aide

Le ministre des Finances de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Heiko Geue (SPD), prévoit de simplifier l'enchevêtrement complexe des programmes de financement de l'État. "Il existe une multitude de programmes de financement avec des règles différentes en Mecklembourg-Poméranie occidentale", a déclaré son bureau. Le gouvernement de l'État a donc décidé de rendre les processus de financement plus simples et plus efficaces. Le ministère des Finances doit proposer des mesures d'ici la fin de 2025.

À l'avenir, il sera possible de consulter tous les programmes de financement de l'État en ligne d'un seul coup d'œil. Les demandeurs soumettront principalement une candidature numérique concise qui sera traitée et décisionnée numériquement en peu de temps. "La vérification de l'utilisation sera réduite aux essentiels et sera également effectuée numériquement dans son intégralité. Cela libérera les spécialistes des entreprises et des autorités demandeuses", a expliqué Geue.

L'Association des villes et des communes souhaite également des simplifications

Les employés de divers ministères et de l'Office d'État de la Santé et des Affaires sociales, où de nombreuses demandes de financement sont traitées, travailleront ensemble pour trouver des simplifications. L'Office d'État de la Cour des comptes apportera également son soutien consultatif, veillant à l'utilisation raisonnable des fonds publics.

Juste quelques jours plus tôt, l'Association des villes et des communes de Mecklembourg-Poméranie occidentale avait exhorté le gouvernement de l'État à simplifier les procédures. Le directeur des affaires Andreas Wellmann a suggéré de suivre l'exemple de Saxe, où les procédures de subventions de l'État aux communes ont été considérablement simplifiées et ainsi accélérées.

La Fédération des contribuables de Mecklembourg-Poméranie occidentale a accueilli les plans du gouvernement de l'État. "Souvent, ce sont les petits programmes de financement qui causent des coûts administratifs plus élevés que le montant de financement réel", a expliqué le directeur des affaires Sascha Mummenhoff. Il a également appelé à des examens réguliers des programmes de financement. Ceux qui ne atteignent pas leurs objectifs doivent être arrêtés à temps.

Les processus de financement simplifiés réduiront considérablement la charge de travail des spécialistes des entreprises et des autorités demandeuses, car la vérification de l'utilisation sera principalement numérique et centrée sur les essentiels. La multiplicité actuelle de programmes de financement complexes en Mecklembourg-Poméranie occidentale est largement reconnue comme ayant besoin de simplification, la Fédération des contribuables appelant également à des examens réguliers des programmes sous-performants.

Lire aussi: