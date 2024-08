- Le ministre demande un changement des directives pour les cliniques pour enfants

Le ministre de la Santé d'Helmstedt, Andreas Philippi, appelle à des améliorations des exigences de personnel pour les hôpitaux pédiatriques. Il a déclaré qu'il n'était pas clair pourquoi les chirurgies pédiatriques spécialisées nécessitent actuellement un minimum de cinq spécialistes, tandis que les domaines avec des patients beaucoup plus malades, comme la neurochirurgie, n'en nécessitent que trois. Le ministre a souligné que les exigences actuelles ne sont pas viables en raison d'un manque de personnel spécialisé. Il y a six départements de chirurgie pédiatrique spécialisée en Helmstedt. Aujourd'hui, il rencontrera le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), à l'hôpital pour enfants sur la Bult à Hanovre.

Entre autres choses, Philippi plaide pour une prise en charge médicale fiable dans les zones rurales dans le cadre de la réforme des hôpitaux prévue. "Les exigences de qualité proposées par le gouvernement fédéral ne sont pas viables pour de nombreuses cliniques spécialisées et n'ont pas non plus de sens en termes de contenu", a-t-il déclaré. Par conséquent, certaines des propositions pourraient avoir un impact négatif sur la prise en charge médicale dans les zones rurales. Il prévoit d'en discuter avec Lauterbach.

Malgré la résistance persistante des États, Lauterbach (SPD) a présenté la réforme au Bundestag. Les projets de loi visent à réduire la pression financière et à établir des réglementations de qualité uniformes. Pour ce faire, le système de paiement sera modifié pour inclure des tarifs forfaitaires pour les cas de traitement. À l'avenir, les hôpitaux recevront 60 % de leur paiement pour maintenir certaines offres. Le financement par les compagnies d'assurance maladie sera basé sur des "groupes de performances" définis plus précisément qui fixent également des exigences minimales.

Les hôpitaux pour enfants d'Helmstedt, comme celui sur la Bult à Hanovre, pourraient bénéficier des appels de Philippi pour des exigences de personnel améliorées. Le manque de chirurgiens pédiatriques spécialisés rend difficile pour les hôpitaux pour enfants de répondre aux exigences actuelles.

