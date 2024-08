- Le ministre de l'Intérieur visite l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police de Münster

En cas d'attaque numérique hypothétique contre un hôpital à Münster, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a inspecté le travail de six nouvelles équipes d'inspection de cybercriminalité. Reul a visité les nouveaux locaux de l'équipe d'intervention en scène de crime numérique à la présidence de la police de Münster et a observé des experts en informatique et des détectives travaillant ensemble dans tout l'État via vidéo pour répondre à une cyberattaque contre l'infrastructure informatique d'un hôpital. Ils ont sécurisé des preuves numériques et entamé les premières étapes de l'enquête.

Depuis mi-juillet, des experts travaillent ensemble à Münster, Cologne, Düsseldorf, Dortmund, Essen et Bielefeld. L'État a créé 94 nouveaux postes à cet effet, certains ayant été pourvus lors d'une première phase de recrutement. Selon Reul, il y avait 58 000 cas connus en 2020, soit le double de 2019.

Les nouvelles équipes, connectées à l'échelle de l'État et échangeant des experts, utilisent des ordinateurs de pointe, une technologie de transmission et leur propre nuage. "Les nouvelles équipes d'inspection de cybercriminalité sont notre réponse aux menaces croissantes du monde numérique", a déclaré Reul.

Il a rappelé une récente cyberattaque contre l'informatique des municipalités de Westphalie du Sud. Reul a mis en garde contre le fait que de telles attaques ne se limitent pas aux grandes entreprises et a exhorté les petites et moyennes entreprises à accorder la priorité à la sécurité informatique. "Elles doivent investir de l'argent, sinon, les existences sont en danger", a déclaré le ministre de l'Intérieur. En cas d'attaque de rançonn

Lire aussi: