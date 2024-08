- Le ministre de l'Intérieur Sütterlin-Waack plaide pour une approche gouvernementale uniforme

Sabine Sütterlin-Waack, ministre de l'Intérieur du Schleswig-Holstein, a exprimé son besoin de plus de résilience après l'incident de poignardage mortel à Solingen. "Nous devons rester fermes en tant qu'État et agir en conséquence", a déclaré la politicienne de l'CDU à l'agence de presse allemande. "Il est essentiel d'expulser de manière cohérente les criminels et les menaces potentielles, indépendamment de leurs origines."

Les ministres de l'Intérieur de divers États partagent cette opinion, suggérant la possibilité de cette action même pour la Syrie et l'Afghanistan. "Nous comptons sur le gouvernement fédéral pour cesser de parler et agir", a clarifié Sütterlin-Waack. De plus, une évaluation fédérale de la situation est nécessaire pour déterminer si les critères de protection subsidiaire pour les demandeurs d'asile de ces pays tiennent toujours. Cette protection est accordée lorsqu'un demandeur d'asile ne peut pas obtenir l'asile mais est en danger de subir des sévices graves dans son pays d'origine, tels que la torture ou la peine de mort.

"Nous continuerons à exiger des mesures nationales, comme le renforcement des lois sur les couteaux et les zones sans armes, avec détermination", a souligné le ministre. Des inspections régulières sont également essentielles. "Alors, les zones sans armes seront également efficaces", a déclaré Sütterlin-Waack.

Le suspect présumé de l'incident de Solingen est en détention

Un suspect syrien de 24 ans est détenu, accusé d'avoir tué trois personnes et blessé huit, dont quatre grièvement, lors d'un festival de la ville de Solingen vendredi soir. Le suspect est également inculpé de appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI) et de meurtre.

