Frontières intérieures de l'Union européenne - Le ministre de l'Intérieur de la Bavière: les contrôles aux frontières sont toujours nécessaires

Le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, a rejeté les demandes du parti Vert pour mettre fin aux contrôles frontaliers stationnaires. "Nous avons besoin de contrôles frontaliers intenses plus que jamais pour des raisons de sécurité et de politique migratoire", a déclaré le politique de la CSU à l'agence dpa. La situation politique mondiale est aussi tendue qu'elle ne l'a été depuis des décennies. "Le terrorisme islamiste a toujours la Europe dans sa ligne de mire." En même temps, la protection des frontières extérieures de l'UE est toujours lamentablement insuffisante.

Les politiques du parti Vert ont critiqué les contrôles frontaliers internes à la Pologne, à la République tchèque, à l'Autriche et à la Suisse, ordonnés par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), dans une lettre ouverte à la Commission européenne. L'Allemagne n'agit pas actuellement conformément au Code frontalier de Schengen, selon la lettre.

Critique des contrôles frontaliers internes

Les contrôles frontaliers internes stationnaires causent des tensions pour les personnes et les entreprises des régions frontalières, les travailleurs frontaliers, le commerce et la police elle-même. Un nouvel avis d'expert montre également que l'effet prévu des contrôles frontaliers et les succès liés sont hautement contestables et souvent pas statistiquement prouvés.

Herrmann a dissenté. Les contrôles frontaliers immédiats aux frontières de l'État libre avec l'Autriche et la République tchèque, combinés avec les contrôles de surveillance constants dans la zone frontalière, sont très efficaces. "Cela crée un réseau de contrôle serré. Notre police frontalière bavaroise renforcée coordonne étroitement avec la police fédérale, qui contrôle également la frontière et la zone frontalière." Les succès des contrôles sont également statistiquement vérifiables.

Les contrôles frontaliers à l'intérieur de l'espace Schengen ne sont normalement pas autorisés et doivent être signalés à Bruxelles. Faeser l'a fait pour les frontières terrestres avec la République tchèque, la Pologne et la Suisse en octobre dernier. Les contrôles stationnaires à la frontière terrestre avec l'Autriche sont en place depuis 2015.

