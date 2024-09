- Le ministre de l'Intérieur Behrens pose que le problème ne se concentre pas principalement sur l'asile.

Dans le débat sur les expulsions plus strictes, Daniela Behrens, ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe du parti SPD, n'a pas de problèmes avec la loi sur l'asile. Elle a suggéré : "Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur le fait de s'assurer que les individus sans statut d'asile peuvent retourner dans leur pays d'origine." Elle aura aujourd'hui une discussion avec la coalition du feu tricolore, l'Union et divers États fédéraux pour discuter des conséquences de l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen.

Behrens a déclaré : "Nous partageons l'objectif commun d'être plus efficaces dans la mise en œuvre de la loi sur l'asile et des expulsions." Elle a souligné que les principaux obstacles se trouvent dans la mise en œuvre pratique de ces réglementations légales. L'Allemagne dépend de la collaboration avec les pays d'origine des demandeurs d'asile. "Nous avons besoin de plus d'accords avec ces pays", a insisté Behrens.

Pour y parvenir, de tels accords doivent être finalisés au niveau fédéral. Il est également crucial de renforcer la coopération avec les voisins européens de l'Est pour faciliter les transferts de Dublin, a souligné Behrens. Ce sont des réglementations qui permettent l'expulsion des demandeurs d'asile vers d'autres pays européens responsables d'eux. C'était le cas de l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, qui aurait dû être expulsé en Bulgarie.

Les participants attendus à la réunion d'aujourd'hui à Berlin comprennent la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), la ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Les Verts) du gouvernement fédéral. Outre Behrens, le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), est également attendu - la Basse-Saxe gère actuellement le travail des États dirigés par le SPD.

