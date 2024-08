- Le ministre de l'Environnement annonce le programme de la rivière propre

Saxe vise à améliorer la qualité de l'eau dans les cours d'eau. "Nous avons investi massivement dans la qualité de nos rivières et ruisseaux au cours des cinq dernières années. Mais trop d'eaux sont encore dans un état préoccupant. Nous devons changer cela", a déclaré le ministre de l'Environnement Wolfram Günther (Les Verts) à l'agence de presse allemande et a annoncé le programme "100 ruisseaux vivants pour la Saxe". Il doit fixer des objectifs clairs pour des eaux spécifiques et inclure des projets modèles.

"Nous avons renaturé des rivières dans tout le pays au cours des cinq dernières années. Nous avons restauré des paysages fluviaux vivants entre la Spree et la Pleiße. Nous avons reconnecté des bras de rivière anciens. Nous avons supprimé des barrages et des seuils dans de nombreuses eaux pour permettre aux organismes aquatiques d'utiliser à nouveau l'ensemble du cours d'eau", a énuméré le ministre.

Surtout, beaucoup d'espace a été regagné pour la protection naturelle contre les inondations - 1 781 hectares. Cela correspond à environ 2 500 terrains de football. Après les importantes inondations en Saxe, il s'agit d'une colonne extrêmement importante en plus de la protection technique contre les inondations.

Les municipalités doivent être mieux soutenues pour protéger les eaux.

"Et nous avons enfin fait des progrès pour sauver la forêt inondable de Leipzig. Elle dispose maintenant de plus d'eau dans des zones importantes et, surtout, d'une perspective d'améliorations supplémentaires. Car elle doit devenir un grand projet de conservation de la nature", a expliqué Günther.

Dans la protection de l'eau, il est important d'impliquer davantage les municipalités en tant que parties prenantes responsables. "Cela signifie que nous en tant qu'État libre devons faire plus et soutenir encore plus les municipalités pour améliorer l'état des rivières et ruisseaux qui sont de leur responsabilité."

Günther : Les efforts précédents ne suffisent pas

"En résumé : nous avons accompli beaucoup de choses. Mais cela ne suffit pas encore", a déclaré Günther. La pression pour agir est élevée en raison du changement climatique et de l'extinction des espèces. Il y a une obligation légale découlant de la Directive-cadre européenne sur l'eau, dont la mise en œuvre a été insuffisamment réalisée politiquement pendant deux décennies. "C'est pourquoi nous avons besoin d'un programme de suivi."

Selon le ministère de l'Environnement, plus de 600 mesures pour améliorer la structure de l'eau et la renaturation ont été mises en œuvre depuis 2019. Pour l'amélioration des eaux et la renaturation, environ 33 millions d'euros ont été investis.

Selon le ministère de l'Environnement, il y a 558 cours d'eau et 30 eaux

