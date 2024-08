- Le ministre de l'église de la Garnison n'a aucun lien avec les néo-nazis.

Avant la grande présentation du clocher controversé de l'église des Gardes à Potsdam, le pasteur Jan Kingreen garantit qu'il n'y a aucun lien avec les néo-nazis. "Il n'y a pas de place pour les extrémistes de droite dans l'église elle-même", a-t-il déclaré à RBB Inforadio le 22 août. "En fait, c'est l'antithèse de nos actions. Nous nous plongeons sans relâche dans l'histoire." Cette approche ne plaît pas aux individus de droite radicale, a noté Kingreen.

Des règles strictes interdissent des activités spécifiques dans et autour de l'église, a souligné Kingreen. "L'histoire fait partie de cela, et elle doit être abordée." Ils discutent de cela avec les jeunes et les autres.

Le 21 mars 1933, le président du Reich Paul von Hindenburg et le nouveau chancelier du Reich Adolf Hitler des nationaux-socialistes se sont serré la main devant l'église, marquant le "Jour de Potsdam". Diverses campagnes protestent contre la reconstruction, la considérant comme une manifestation de militarisme et un potentiel lieu de rassemblement pour les néo-nazis.

Le clocher sera inauguré jeudi avec une cérémonie, en présence du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, qui en est le parrain. L'église militaire d'origine de 1735 a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, et les ruines ont été démolies en 1968 pendant l'époque de la RDA. De nombreux politiques considèrent la reconstruction comme une occasion de réflexion sur l'histoire.

À partir du 23, les visiteurs pourront admirer une vue panoramique depuis la plateforme d'observation de 57 mètres de haut. La Fondation de l'église des Gardes estime qu'elle pourrait attirer entre 80 000 et 90 000 visiteurs par an dans la tour. La reconstruction a coûté environ 42 millions d'euros, avec une contribution d'environ 25 millions d'euros du gouvernement fédéral, selon leurs déclarations.

L'église des Gardes de Potsdam, un sujet de débat en raison de son éventuel lien avec les néo-nazis, est un sujet de leçons d'histoire pour le groupe de jeunes de l'église, comme le souligne le pasteur Jan Kingreen. Kingreen a déclaré fermement : "Nous ne préservons pas seulement l'église, mais nous nous engageons avec le passé, y compris ses épisodes sombres, pour nous assurer que de tels événements ne se reproduisent pas."

Malgré les préoccupations des individus de droite radicale, l'église des Gardes de Potsdam reste engagée à éduquer sa communauté sur l'importance historique du site, en se démarquant de toute idéologie d'extrême droite.

