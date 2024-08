- Le ministre de l'éducation préconise des ressources éducatives adéquates.

Cette année, le nombre d'enseignants dans la Rhénanie-Palatinat a atteint un pic sans précédent d'environ 44 000. Selon le ministre de l'Éducation Stefanie Hubig (SPD) à Mayence, plus de 1 660 nouveaux enseignants ont été recrutés. L'objectif est de pourvoir tous les postes d'enseignement avec des professionnels qualifiés d'ici la prochaine année scolaire 2024/25, garantissant une excellente couverture pédagogique.

Actuellement, plus de 548 000 enfants et adolescents fréquentent les écoles générales et professionnelles de Rhénanie-Palatinat, soit une augmentation de plus de 10 000 élèves. Environ 41 250 nouveaux élèves commenceront leur parcours scolaire.

Heures supplémentaires de allemand et de langues étrangères à l'école primaire

À partir de cette année scolaire, les écoles primaires ajouteront une heure supplémentaire de cours d'allemand par semaine pour les élèves de deuxième année. Simultanément, l'enseignement des langues étrangères en anglais et en français sera renforcé pour les élèves de troisième et quatrième années, avec deux heures par semaine chacun.

De plus, une séance de lecture quotidienne d'au moins dix minutes sera obligatoire dans les écoles primaires, complétant les séances quotidiennes existantes de dictée et d'arithmétique mentale. Des tests de lecture et de mathématiques réguliers avec évaluations obligatoires seront également mis en place.

Diminution des tests : allemand et mathématiques

Au lieu de dix, seuls huit tests d'allemand seront requis annuellement pour les élèves de troisième et quatrième années, et quatre tests de mathématiques au lieu de six.

Extension du réseau d'écoles à temps plein

Selon Hubig, presque 1 300 écoles générales de l'État proposent désormais des programmes à temps plein, avec plus de 80 % de toutes les écoles de Rhénanie-Palatinat offrant de telles options. Au total, il y a 1 644 écoles.

Haut pourcentage d'écoles équipées de Wi-Fi de base

Selon le ministre, près de 99 % des écoles de Rhénanie-Palatinat sont équipées de Wi-Fi de base décent. De plus, le portail éducatif RLP, l'étagère numérique et le chat scolaire seront constamment développés, et l'outil AI 'fobizz' a été bien accueilli. L'intérêt pour l'IA reste élevé parmi les écoles.

Le ministre a souligné l'importance de l'alphabétisation numérique pour les élèves, en mettant en évidence leur besoin d'apprendre à gérer les plateformes de médias sociaux comme TikTok. Elle a également mis en évidence l'importance du financement adéquat du pacte numérique 2.0 par le gouvernement fédéral, tout en mettant en avant la persistance de l'importance de la lecture et de l'écriture sur papier.

Nombreuses demandes des étudiants, des parents et des associations

Les représentants des étudiants, des parents, des syndicats et des partis d'opposition ont présenté une longue liste de demandes au début de la nouvelle année scolaire. La demande principale est un plus grand nombre d'enseignants dans tout l'État, comme l'a souligné le Syndicat de l'éducation et de la formation (GEW). D'autres demandes comprennent un engagement accru dans l'expansion des écoles à temps plein, une meilleure connectivité numérique, des cours d'allemand plus intensifs et l'incorporation de plus de sujets de la vie quotidienne dans les classes.

Les heures supplémentaires de cours d'allemand et de langues étrangères bénéficieront à plus de 548 000 enfants et adolescents en Rhénanie-Palatinat. Pour répondre aux demandes de diverses associations, l'État s'efforcera de pourvoir tous les postes d'enseignement avec des professionnels qualifiés, répondant aux besoins de ces jeunes apprenants.

