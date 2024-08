Le ministre de l'économie Habeck dit que le forage de gaz à Borkum n'est "pas nécessaire"

La société néerlandaise One Dyas prévoit d'installer une plateforme de production de gaz dans les eaux territoriales néerlandaises. Les opérations de forage se dérouleront en partie dans les eaux territoriales allemandes. L'Office saxon inférieur des mines, de l'énergie et de la géologie (LBEG), chargé des évaluations environnementales pertinentes, n'a pas d'objections.

Selon l'autorité, les forages prévus auront lieu à des profondeurs de 1500 à 4000 mètres sous le fond marin et ne toucheront pas les zones protégées. Ni les habitants des îles Frisonnes du Nord et de la terre ferme, ni la zone protégée de la Mer des Wadden ne seront affectés. L'autorité a également fait référence à la demande de gaz en Allemagne et au fait que le gaz importé a un bilan climatique plus défavorable.

Toutefois, un accord intergouvernemental avec les Pays-Bas est toujours nécessaire pour produire du gaz, pour lequel le ministère fédéral de l'Économie est responsable. Une signature rapide ne semble pas être prévue, comme l'a laissé entendre Habeck. Des poursuites contre les forages sont à prévoir, et le gouvernement fédéral attendra les décisions de justice pertinentes, a-t-il déclaré à "Der Spiegel".

Les projets d'extraction de gaz naturel à la frontière germano-néerlandaise dans la mer du Nord existent depuis des années mais sont très controversés et avaient été largement mis de côté avant l'attaque russe en Ukraine.

L'accord intergouvernemental pour la production de gaz est nécessaire, mais une signature rapide n'est pas prévue, comme l'a mentionné Habeck.

