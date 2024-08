- Le ministre de l'économie annonce son intention de sauver Meyer Werft

Lutte financière, Meyer Werft pourrait potentiellement bénéficier d'une aide de l'État - les raisons seront présentées plus tard aujourd'hui (à partir de 10h30) par le ministre de l'Économie Olaf Lies (SPD) au Parlement de l'État à Hanovre.

Il est proposé que le gouvernement fédéral et l'État investissent temporairement dans le chantier naval, en offrant environ 400 millions d'euros d'équité supplémentaire. De plus, le chantier naval nécessite des garanties pour obtenir de nouveaux prêts pour la construction de navires, ce qui permettrait de combler un important déficit financier de plusieurs milliards d'euros. Selon des sources à Berlin, le gouvernement fédéral et l'État pourraient chacun offrir des garanties d'environ 900 millions d'euros et prendre temporairement le contrôle de 80 à 90% du chantier naval.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz a rassuré la société en déclarant que le gouvernement fédéral serait à ses côtés sur le site de Meyer Werft à Papenburg. "Le chantier naval Meyer est un atout précieux que nous ne pouvons et ne voulons pas laisser vaciller", a déclaré le chef du SPD.

