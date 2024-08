- Le ministre de l'Agriculture Özdemir s'associe à un conseiller juridique canadien

Le ministre de l'Agriculture de l'Allemagne, Cem Özdemir (58 ans), est en train de vivre une nouvelle histoire d'amour. Des sources confirment qu'Özdemir fréquente actuellement une avocate canadienne de 38 ans. Un assistant de l'office politique d'Özdemir à Stuttgart a confirmé la nouvelle, sans fournir de détails supplémentaires. Selon des rapports récents, le couple a assisté ensemble à un festival de jazz sur la place du château de Stuttgart à la fin du mois dernier. Özdemir et son ancienne épouse, Pia Castro, ont annoncé leur séparation en novembre dernier. Le couple a une fille et un fils. Özdemir et Castro se sont mariés aux États-Unis au printemps 2003, Özdemir étant originaire de Bad Urach, en Souabe, et travaillant à Washington à l'époque.

En tant que favori pour la tête de liste des Verts aux élections régionales de 2026, l'avenir politique d'Özdemir reste incertain. Pour l'instant, Özdemir n'a pas déclaré publiquement s'il se présenterait pour les Verts, ce qui pourrait faire de lui le successeur de Winfried Kretschmann.

Malgré sa nouvelle vie amoureuse, il continue de siéger au Parlement turc, conservant sa double nationalité. Avec son attention portée sur sa vie personnelle et son éventuel avenir politique en Allemagne, la présence d'Özdemir au festival de jazz avec sa nouvelle partenaire a suscité la curiosité de ses électeurs dans les deux pays.

