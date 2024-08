Le ministre de la Sécurité publique a envoyé des renforts aux autorités pakistanaises.

La ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, s'est rendue au Pakistan dans le but d'examiner les conditions de travail en usine. Cependant, l'attention s'est détournée de ses activités professionnelles pour se concentrer sur un objet personnel devant la résidence du Premier ministre pakistanais à Islamabad : un élégant sac à main rouge à la mode actuelle. Ce sac à main servait de réceptacle portable pour ses notes sur la loi sur la chaîne d'approvisionnement et les préoccupations concernant les réfugiés d'Afghanistan, comme son ministère l'a précisé plus tard.

Les ennuis ont commencé lorsqu'elle a essayé d'entrer dans la résidence du Premier ministre Shehbaz Sharif, par une journée de mousson chaude, autour de 30 degrés Celsius. Les agents de sécurité ont rencontré un problème avec son sac, entraînant un bref différend lié au sac à main. Un correspondant de ZDF a enregistré la scène, montrant finalement la victoire des Allemands face aux agents de sécurité pakistanais désemparés.

Au début, les agents de sécurité ont importuné les journalistes, leur demandant d'arrêter Immediately leurs enregistrements vidéo. Ensuite, ils ont résisté à l'autorisation de la ministre, accompagnée d'une petite délégation allemande, d'emporter son sac à main rouge à l'intérieur.

En réponse, Schulze a déclaré, selon les rapports : "J'ai mes affaires personnelles ici", en levant son sac à nouveau. Les agents de sécurité pakistanais ont persisted dans leur refus, allant même jusqu'à suggérer qu'elle laisse le sac derrière elle. Schulze a exécuté une gracieuse manœuvre diplomatique, sortant des lieux et retournant à son véhicule. L'ambassadeur allemand, Alfred Grannas, qui l'accompagnait, a répondu : "Merci beaucoup. Au revoir."

Les agents de sécurité ont finalement cédé. Alors que Schulze descendait les marches avec son sac à main, les forces de sécurité ont crié : "Madame, veuillez nous pardonner !" Dans le différend inattendu concernant le sac à main entre l'Allemagne et le Pakistan, le Pakistan a finalement cédé.

Selon la délégation allemande, la réunion à l'intérieur s'est déroulée de manière amicale et productive. Le Premier ministre Sharif a utilisé ses compétences en allemand et a montré de la chaleur et de l'attention, selon leurs rapports.

Le journaliste a également noté que c'était presque un privilège sans précédent de ne pas être fouillé, pour les présidents, chanceliers et ministres. La tentative de confisquer son sac à main semblait donc particulièrement irrespectueuse, étant donné qu'il n'y avait pas un seul exemple d'un ministre masculin ayant à défendre sa mallette avec une telle ténacité.

