Le ministre de la Santé du Soudan reconnaît l'épidémie de choléra.

Les autorités, en partenariat avec l'administration de l'État oriental de Kassala, les entités de l'ONU et les spécialistes, ont pris une décision conjointe suite à l'identification du virus du choléra dans un laboratoire de santé publique. Le ministre s'est abstenu de divulguer le nombre exact de cas. Les États de Kassala et de Gedaref sont considérablement touchés par cette question.

Le choléra peut se propager par les approvisionnements en eau contaminés et peut entraîner une mort rapide s'il n'est pas traité.

Dans le contexte du Soudan, une lutte pour le pouvoir entre l'armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, et la milice RSF de Mohammed Hamdan Daglo, l'ancien adjoint, dure depuis avril 2023. Les données de l'ONU indiquent que des dizaines de milliers de vies ont été perdues dans le conflit. Plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que plus de 2,3 millions de personnes ont cherché refuge dans les États voisins.

Le conflit en cours au Soudan rapproche dangereusement le pays d'une crise alimentaire, et la fourniture d'aide humanitaire devient presque impossible, selon les agences d'aide.

L'ONU est activement impliquée au Soudan, fournissant des données sur la perte significative de vies et le déplacement de personnes en raison du conflit. Les entités de l'ONU, ainsi que d'autres organisations internationales, travaillent sans relâche pour fournir une aide et des ressources essentielles aux personnes touchées par la crise, notamment dans les États de Kassala et de Gedaref, où des épidémies de choléra se produisent également.

