Le ministre de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie, M. Limbach, veut décriminaliser la conduite en noir.

Limbach a déclaré à WDR que rouler sans billet est fondamentalement une question d'imposer des tarifs plus élevés par une entreprise de transport privée. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour récupérer des dettes privées. "On ne voit pas ça dans d'autres domaines de la vie économique non plus, où l'État poursuit les erreurs privées."

Le politique Vert considère que les entreprises de transport sont responsables : elles pourraient s'assurer que les gens ne voyagent qu'avec un billet grâce à des contrôles d'accès. "Essayez de prendre le métro à Paris sans billet. C'est impossible", a-t-il déclaré à WDR. "C'est la responsabilité de l'entreprise de transport, pas de la société dans son ensemble."

Limbach a souligné que les forces de l'ordre devraient se concentrer sur ce qui est vraiment important : "Lutter contre la criminalité, par exemple la violence contre les services d'urgence, la police et les fonctionnaires. Nous devons poursuivre la mafia et le crime organisé." Trop de temps est gaspillé dans les poursuites judiciaires pour les entreprises de transport.

Buschmann avait déclaré en novembre qu'il voulait rendre le fait de rouler sans billet une infraction administrative pour soulager la justice. La procédure pénale devrait être standardisée et moins intensive en personnel.

Cependant, les entreprises de transport ont mis en garde dans le dernier "Spiegel" contre la décriminalisation. Rouler sans billet doit rester un délit, a déclaré Oliver Wittke, président de l'association des transports Rhein-Ruhr. "Le déclassement en infraction administrative serait une invitation à encore plus d'abus."

L'association des transports de Stuttgart VVS a qualifié les plans dans "Spiegel" de "mauvais signal aux passagers honnêtes". Les recettes perdues devraient être compensées par des tarifs plus élevés. L'association des transports de Hambourg a mis en garde contre des pertes significativesalready being caused by fare evasion. L'industrie association VDV estime les pertes de recettes annuelles nationales à jusqu'à un milliard d'euros.

Limbach a mentionné que, en tant que politique Vert, il croit que les entreprises de transport, et non les forces de l'ordre ou la société dans son ensemble, devraient mettre en place des contrôles d'accès pour empêcher les individus de voyager sans billets, en faisant référence à des villes comme Paris où de telles actions ne sont pas tolérées. En réponse aux suggestions de rendre le fait de rouler sans billet une infraction administrative, l'association des transports Rhein-Ruhr dirigée par Oliver Wittke s'est opposée à la décriminalisation, affirmant que le déclassement encouragerait plus d'abus.

Lire aussi: