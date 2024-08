- Le ministre de la Culture Klepsch note une augmentation de la rugosité audio

La campagne électorale de 2024 est un nouveau défi pour Barbara Klepsch (CDU), ministre de la Culture et du Tourisme de Saxe. "L'ambiance a changé", déclare-t-elle. "Les conversations sont beaucoup plus directes." Ce n'est pas comme il y a cinq ou dix ans. "On vous hue, on vous coupe la parole, parfois même de manière agressive, et même les arguments les plus solides tombent parfois dans l'oreille d'un sourd." Elle n'a pas autant remarqué cela dans son rôle.

Dans l'ensemble, une tendance positive pour la culture et le tourisme

La quinquagénaire, originaire de l'Erzgebirge, fait partie du gouvernement régional depuis 2014 et a été ministre de la Santé jusqu'en 2019. En regardant en arrière sur les cinq dernières années, elle les considère positivement, malgré les obstacles posés par la pandémie de COVID-19 et la période qui a suivi. La culture et le tourisme ont réussi à surmonter l'épreuve. "C'est une grande plus-value côté crédit." Les chiffres de visiteurs, d'hôtes et de nuitées sont proches des niveaux d'avant la pandémie.

La révision de la loi sur les espaces culturels reste une tâche à accomplir

La révision de la loi sur les espaces culturels est également en cours. Ce concept unique de financement culturel a été mis en œuvre dans tout le pays en 1994. Les villes de Chemnitz, Dresde et Leipzig forment chacune un espace culturel urbain, ainsi que cinq espaces culturels ruraux. Ils décident indépendamment du financement des institutions et des projets. L'État soutient les municipalités avec 106 millions d'euros.

Après 30 ans, la loi doit maintenant être révisée et ajustée, a déclaré Klepsch. Le groupe de travail déjà constitué comprend des professionnels régionaux et des experts externes. La loi devrait être entièrement rénovée d'ici la fin de 2025.

"Les fonds sont sécurisés", a déclaré la ministre. Les espaces culturels reçoivent des fonds, soumettent leurs candidatures, il y a des conseillers, et la municipalité doit également financer une partie de son musée, de sa bibliothèque ou d'autres projets. Cela garantit que ces fonds sont utilisés judicieusement, même en temps incertains.

La culture est plus qu'un simple extra

"Les municipalités ont besoin d'un financement adéquat pour remplir leurs obligations", a déclaré Klepsch, surtout lorsque les fonds sont serrés et que des priorités doivent être établies. Parmi les priorités figurent les jardins d'enfants et la construction de routes, mais aussi la culture. "C'est plus qu'un simple extra, c'est une ligne de vie et un facteur d'emplacement." Après de nombreux programmes d'aide, il faut une stratégie de financement structurée de l'État et des régions qui soit appropriée.

