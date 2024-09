"Le ministre britannique des Affaires étrangères rejette les menaces de Poutine comme des 'absurdités significatives' étiquetées comme 'impérialiste fasciste'"

David Lammy Déboute les Menaces de Poutine comme de la GesticulationLe secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, considère les avertissements du président russe Vladimir Poutine comme de simples fanfaronnades. "Il aboie mais ne mord pas. Il agite tanks, missiles et même des armes nucléaires comme des menaces," déclare Lammy à la BBC. Malgré les tactiques d'intimidation de Poutine, "nous ne devrions pas le laisser nous dissuader de notre voie," déclare Lammy, qualifiant le dirigeant russe de "tyran assoiffé de pouvoir". Interrogé sur le fait que Poutine ment lorsqu'il menace de guerre nucléaire, Lammy répond: "Poutine astique juste ses chaussures avec nos peurs. C'est du cinéma."

3:25 Au Moins 28 Blessés dans une Attaque de Missile de Guidage à KharkivUne attaque de missile de guidage sur un immeuble de grande hauteur à Kharkiv, en Ukraine, laisse au moins 28 personnes blessées, dont 3 enfants. "L'impact a allumé un incendie dans une tour d'habitation," explique le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, sur Telegram. Les installations industrielles de la ville ont également été endommagées. (Voir également les entrées à 9:46 et 7:03.)

2:55 Moscou Menace les États-Unis en raison des Sanctions contre RTMoscou condamne fermement les sanctions américaines contre la chaîne de télévision russe RT et menace de se venger. "Le gouvernement américain ne s'en tirera pas comme ça," déclare Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon le site officiel du ministère. Cela est considéré comme un avertissement aux journalistes américains encore en activité en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich pour espionnage. Gershkovich a passé 16 mois en détention avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Tanto Gershkovich que The Wall Street Journal ont constamment nié les accusations. Zakharova accuse les États-Unis de censure et de violation de la liberté de la presse. Avec ses actions contre RT, les États-Unis ont commencé une nouvelle vague de restrictions contre les médias et les journalistes russes, se plaint Zakharova.

2:28 Le Président Iranien Assistera au Sommet du BRICS en RussieL'Iran renforce ses liens avec la Russie et participera au sommet du BRICS. Le président Hassan Rouhani se rendra à Kazan, en Russie, selon l'ambassadeur d'Iran à Moscou, comme rapporté par les médias russes. L'ambassadeur Ali Akbar Salehi a également annoncé une réunion bilatérale avec le président russe Poutine lors du sommet du 22 au 24 octobre. Un accord de coopération globale est prévu. Le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé l'Iran de fournir des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine. L'Iran nie cela.

1:55 Le Nouveau Ministre des Affaires Étrangères à Kyiv Avertit: Ne Croyez pas les Bluffs de PoutineLe ministre des Affaires étrangères à Kyiv, Andrij Sybiha, met en garde les alliés d'Ukraine contre les menaces de Poutine. Son but est d'éroder le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés devraient le renforcer," écrit Sybiha sur Facebook. "Les bluffs de Poutine ne fonctionnent pas." Il souligne que Poutine a menacé de conséquences non spécifiées à de nombreuses reprises mais n'a jamais suivi à la lettre. C'était le cas lorsque l'Ouest a commencé à fournir des armes à l'Ukraine, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN et lorsque l'Ukraine a reçu ses premiers chasseurs F-16. "Face à la force, Poutine recule et trouve des moyens de l'expliquer à son peuple."

1:30 "La Position Allemande sur les Missiles Taurus Perçue comme Obstinée"Le débat sur la livraison de missiles de croisière Taurus par l'Allemagne à l'Ukraine s'intensifie, mais le chancelier Scholz a clairement indiqué qu'il ne l'approuverait pas. Cela n'est pas bien reçu en Ukraine, comme rapporté par la correspondante de ntv Kavita Sharma.

1:03 Le Gouverneur Signale Deux Morts dans une Attaque de Missile Russe à OdessaAu moins deux personnes ont été tuées dans une attaque de missile russe dans les banlieues d'Odessa, en Ukraine, selon les rapports ukrainiens. Les victimes, un couple, ont été tuées samedi soir, selon le gouverneur de la région. Une autre personne a été blessée. Les résultats préliminaires suggèrent que l'utilisation d'une ogive contenant des munitions à cluster interdites a été utilisée. L'armée de l'air ukrainienne signale que deux missiles ont touché les banlieues.

12:28 L'Armée Ukrainienne Détruit un Ponton et un Centre de Commandement RusseL'armée ukrainienne signale avoir détruit un ponton construit par les Russes. L'emplacement du ponton n'est pas spécifié par le quartier général de l'armée. Au total, six zones de concentration ennemi ont été touchées par air ou par artillerie la veille, selon les rapports. Outre le ponton, un système d'artillerie a également été détruit. Un autre objectif était un centre de commandement et de contrôle.

11:58 Des Femmes Ukrainiennes Débarrassent les Champs de Mines en l'Absence des HommesEn raison de la guerre en Ukraine, des centaines de milliers de soldats se battent, créant une pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans les emplois traditionnellement masculins. En conséquence, de plus en plus de femmes se reconvertissent et prennent en charge de tels rôles. La journaliste Kavita Sharma rend visite à certaines d'entre elles dans le sud-est de l'Ukraine et près de Kyiv.

11:25 Ischinger Prône l'Assouplissement des Restrictions sur les Armes pour l'UkraineL'ancien président de la Conférence de sécurité de Munich, Wolfgang Ischinger, suggère d'assouplir les restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes occidentales. "Si nous disions simplement que nous engageons l'Ukraine à utiliser les systèmes d'armes que nous fournissons dans le cadre des directives du droit international, ce serait plus clair et plus facile pour tout le monde," a déclaré Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifie que les hôpitaux ne pourraient pas être ciblés - quelque chose que les Russes font depuis le début - mais les cibles militaires telles que les aéroports ou les bases de lancement pourraient être attaquées, même sur le territoire russe, pour empêcher les attaques avec des missiles guidés.

10:53 Échanges de prisonniers en hausse suite à l'attaque de Kursk Les experts suggèrent que la récente augmentation des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie pourrait être liée à l'opération Kursk entreprise par l'Ukraine le 6 août. Depuis lors, trois échanges ont eu lieu, aboutissant à un total de 267 prisonniers échangés de chaque côté, selon les recherches de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). En contraste, seulement trois échanges ont eu lieu entre le 1er janvier et le 6 août, affectant environ 800 Ukrainiens et 800 Russes. Les autorités ukrainiennes affirment que l'offensive de Kursk a renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les pourparlers sur les prisonniers avec la Russie, car le Kremlin a constamment rejeté les efforts de l'Ukraine pour organiser un échange.

10:16 Les Russes progressent sur le front est Les forces russes progressent progressivement sur le front est en Ukraine, réalisant des avancéesincrementielles près de Wuhledar et au sud du hub logistique Pokrowsk, selon le ministère de la Défense britannique. Cependant, les forces russes n'ont pas encore réalisé de progrès significatifs vers Pokrowsk au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques aériennes et des frappes de missiles L'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a lancé 14 drones pendant la nuit, avec l'interception de dix d'entre eux par la défense aérienne. Un missile guidé a également été intercepté. De plus, la Russie a tiré deux missiles balistiques, mais l'armée de l'air n'a pas fourni de mises à jour sur leurs résultats ou sur les dommages collatéraux ou les pertes humaines attribuables aux attaques. Les autorités de la région de Kharkiv ont signalé des incendies suite au bombardement russe et des dommages à l'infrastructure de plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv.

09:10 Des préoccupations quant à l'expansion du système de reconnaissance faciale des métros russes L'expansion d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par les États-Unis, signale que le système "Face Pay", accessible à Moscou depuis trois ans, devrait prochainement être déployé dans six villes supplémentaires, dont Kazan, où les utilisateurs pourront s'inscrire au système. Pour effectuer un paiement, les utilisateurs n'ont qu'à regarder dans un appareil équipé d'une caméra au niveau du tourniquet, selon les médias russes. Le système devrait être déployé dans tous les métros russes d'ici l'année prochaine. Les critiques s'inquiètent que, à Moscou, les caméras de sécurité ont été utilisées pour arrêter des individus suspectés de participer à des manifestations critiques envers le gouvernement et des journalistes documentant les événements. L'avocat Andrei Fedorkov, qui travaille avec l'organisation russe des droits de l'homme Memorial interdite pour soutenir les prisonniers politiques, craint que "Face Pay" puisse également être utilisé à cette fin, considérant qu'il pourrait devenir "un autre outil puissant de surveillance et de contrôle des citoyens".

08:02 La défense aérienne russe abat 29 drones au-dessus du territoire pendant la nuit La défense aérienne russe a prétendument abattu 29 drones au-dessus de plusieurs régions pendant la nuit, selon le ministère de la Défense russe. Les drones ont été lancés depuis l'Ukraine, la plupart étant interceptés au-dessus de la région de Bryansk, qui borde l'Ukraine.

07:31 Stegner défend sa participation à une manifestation anti-armes L'expert en politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, défend son intention de participer à une manifestation qui comportera également Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche. Il affirme qu'il ne s'aligne sur personne et qu'il entend exprimer ses vues social-démocrates dans son discours. Il précise également qu'il ne partage pas les vues de tous les orateurs ou n'approuve pas tous les appels lancés. " Tant que les fascistes, les anti-Semites et les racistes sont exclus, je peux tolérer les opinions diverses ". La "manifestation pour la paix nationale" du 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative nommée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". L'initiative réclame des négociations pour un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à Gaza, et aucune exportation d'armes vers l'Ukraine, Israël ou tout autre pays. Elle critique également la politique de construction militaire du gouvernement fédéral dirigé par le SPD. Michael Roth, du SPD, a critiqué la manifestation, déclarant que "le refus de qualifier la Russie et le Hamas de belligérants est une honte". La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a commenté la décision de Stegner de participer, en déclarant que "cela nuit vraiment à son parti et au gouvernement". Lire la suite ici.

07:03 Kharkiv cible à nouveau des attaques russes Kharkiv a été à nouveau attaqué par l'armée russe pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur de la région affirme qu'un bâtiment sur le campus d'un hôpital a été endommagé, entraînant un incendie dans un établissement d'enseignement qui a été touché par un lance-roquettes. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Kharkiv est l'une des villes les plus bombardées, située à environ 30 kilomètres de la Russie.

06:29 L'offensive ukrainienne semble immobiliser un nombre croissant de troupes russes L'offensive ukrainienne semble immobiliser un nombre croissant de troupes russes, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. L'offensive a contraint la hiérarchie militaire russe à repositionner des unités de l'Ukraine vers la région de Kursk et à envoyer de nouveaux soldats de Russie à Kursk au lieu du front en Ukraine. Initialement, il y avait 11 000 soldats russes stationnés dans la région de Kursk, mais maintenant l'Ukraine estime qu'il y a entre 30 000 et 45 000 soldats.

03:04 Conseiller de Biden : le président se concentrera sur l'Ukraine pour le reste de son mandat Le président américain Joe Biden entend utiliser le reste de son mandat pour renforcer la position de l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, selon son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. S'exprimant lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Sullivan a déclaré que Biden cherchait à "mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour triompher" dans les quatre prochains mois.

1:43 Rapport : d'anciens politiques britanniques plaident pour que l'Ukraine utilise des missiles de longue portée sur le territoire russeSelon le Sunday Times, cinq anciens ministres britanniques de la Défense, dont l'ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson, plaident en faveur du leader du Labour Keir Starmer pour autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe, même sans le soutien américain. Ils ont mis en garde le Premier ministre actuel en indiquant que "tout retard supplémentaire ne ferait que renforcer le président Poutine", selon le rapport.

0:52 Le chef des services de renseignement : la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la RussieSelon le chef des services de renseignement ukrainien Kyrylo Budanov, la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie. "Parmi tous ces alliés russes, la Corée du Nord est notre principale préoccupation", a-t-il déclaré lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. L'assistance militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment de grandes quantités de munitions, "intensifie considérablement les combats", a-t-il noté en réponse à une question concernant le soutien des alliés de la Russie comme l'Iran et la Chine. Le leader nord-coréen Kim Jong Un avait annoncé son intention de renforcer les liens avec la Russie lors de ses entretiens avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu vendredi. Kyiv surveille les envois d'armes de la Corée du Nord à Moscou et observe leur impact sur le champ de bataille. "Il y a une connexion directe. Ils fournissent des quantités importantes d'artillerie, ce qui est préoccupant", a ajouté le chef des services de renseignement ukrainien.

23:21 L'Ukraine estime que la Russie rencontrera des problèmes de recrutement d'ici mi-2025La Russie devrait rencontrer des problèmes de recrutement d'ici la mi-2025, selon l'Ukraine. Le gouvernement de Moscou rencontrera une difficulté lors de l'été 2025, soit pour déclarer la mobilisation, soit pour réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités, affirme le chef des services de renseignement ukrainien Kyrylo Budanov lors d'une conférence à Kyiv. Cela pourrait modifier le cours de la Russie. Moscou n'a pas encore commenté cette affirmation.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est 'totalement déraisonnable'Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné l'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, qui met en danger l'avenir de la Russie. "La guerre est également totalement déraisonnable du point de vue de la Russie", a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du SPD de la Bundestag allemande dans la ville de Brandebourg de Prenzlau. Pour ses aspirations impérialistes, Poutine déploie des centaines de milliers de soldats russes qui subissent des blessures et des morts, et endommage les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", a ajouté Scholz. L'Allemagne continuera d'aider militairement l'Ukraine pour empêcher le pays attaqué de s'effondrer et pour empêcher une violation flagrante des règles en Europe de réussir. "Poutine compromet l'avenir de son pays". Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

22:01 Résultats mitigés dans les combats de KurskLes forces ukrainiennes capturent de nouveaux territoires dans leur offensive dans la région russe de Kursk, mais perdent également du terrain en raison des contre-attaques russes. Selon le canal militaire pro-gouvernemental Deep State, les unités ukrainiennes ont saisi trois nouveaux établissements. Cependant, les contre-attaques russes repoussent les troupes ukrainiennes autour du village de Snagost. Une brèche importante dans les lignes de défense ukrainiennes est visible sur une carte publiée par Deep State. Ces allégations ne peuvent pas encore être indépendamment vérifiées. En août, les troupes ukrainiennes ont envahi la région frontalière russe de Kursk, affirmant le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés et d'environ 100 établissements, y compris la ville de Sudcha. Les experts suggèrent des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a tenté pour la première fois de chasser les troupes ukrainiennes.

21:41 États-Unis : les retards dans l'aide militaire à l'Ukraine sont dus à des 'problèmes logistiques'Les retards dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine sont dus à des "problèmes logistiques complexes", selon les responsables américains. "Il ne s'agit pas d'un problème de volonté politique", déclare Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, à Kyiv, la capitale ukrainienne. "Il s'agit de logistique complexe et difficile pour fournir ce matériel au front", explique-t-il lors de la conférence Yalta European Strategy (YES), à laquelle il a assisté par vidéo. Compte tenu de la situation de l'Ukraine, les États-Unis doivent "faire plus et mieux", concède Sullivan. Le président américain Joe Biden est "résolu" à utiliser le temps qui lui reste à son poste pour "mettre l'Ukraine en position favorable pour l'emporter", affirme-t-il. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se rencontreront lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York plus tard ce mois-ci, annonce Sullivan.

20:57 Scholz : projet d'inculper les saboteurs du pipeline Nord Stream devant les tribunaux allemandsOlaf Scholz a qualifié l'acte de sabotage des tuyaux du pipeline Nord Stream dans la mer Baltique de "terrorisme". En tant que chancelier allemand, Scholz cherche à poursuivre les responsables dans le système judiciaire allemand. Il a donné instruction à toutes les agences de sécurité et au parquet fédéral de mener une enquête impartiale sur l'incident, mentionnant cela lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du SPD de la Bundestag en Brandebourg à Prenzlau. "Notre objectif est d'amener les responsables devant les tribunaux allemands si nous pouvons les appréhender", a déclaré Scholz. Scholz a également nié l'allégation selon laquelle le gouvernement allemand avait abandonné les fournitures de gaz naturel russe. C'est la Russie, a-t-il expliqué, qui a arrêté le flux de gaz à travers le pipeline Nord Stream 1. Cette décision a entraîné une augmentation des prix, des subventions gouvernementales et la recherche de sources de gaz alternatives, ce qui a coûté plus de 100 milliards d'euros à l'Allemagne. Les explosions de pipelines se sont produites seulement après que la Russie a cessé de fournir de l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis un mandat d'arrêt initial contre un citoyen ukrainien pour cet acte de sabotage.

20:24 G7 Critique l'Iran pour la fourniture de roquettes à la RussieLes rumeurs selon lesquelles l'Iran fournit des roquettes à la Russie ont incité le G7, un groupe de démocraties économiques majeures, à condamner ces fournitures d'armes. Malgré les appels internationaux répétés pour mettre fin à ces livraisons, l'Iran continue d'armer la Russie, intensifiant ainsi sa contribution militaire au conflit de la Russie contre l'Ukraine, selon un communiqué conjoint du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du chef de la politique étrangère de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer des infrastructures essentielles. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie avait acquis des missiles balistiques auprès de l'Iran. Téhéran a nié ces allégations. "L'Iran doit cesser immédiatement tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et mettre fin à la livraison de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui représentent une menace directe pour le peuple ukrainien et la sécurité internationale et européenne", lit-on dans le communiqué publié par la présidence du G7 italienne. "Nous restons déterminés à rendre l'Iran responsable de son soutien injustifiable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui mine la sécurité mondiale." L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, et l'UE étudie des pénalités plus strictes. En savoir plus ici.

19:41 Poutine promeut la liberté d'expression dans son message aux participants du sommet des médias du BRICSDans un apparent retournement de situation pour ses critiques emprisonnés, le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de la liberté d'expression et de l'information. Dans un message vidéo aux participants du sommet des médias des pays du BRICS à Moscou, Poutine a déclaré qu'il était crucial, compte tenu de l'évolution du processus complexe de la multipolarité, de protéger les concepts de fiabilité de l'information. "La véritable liberté d'expression, qui représente des points de vue divers, favorise la recherche de solutions et de solutions partagées aux défis du monde", a déclaré Poutine. Selon lui, les médias jouent un rôle crucial dans la promotion d'un ordre mondial équitable, offrant aux gens une "vue non biaisée et impartiale du monde". Cependant, malgré les paroles de Poutine, la liberté d'expression et des médias n'existent pas dans le régime autoritaire de la Russie. Les médias indépendants ont été fermés et réprimés, et les opposants au gouvernement sont harcelés par le système judiciaire. L'agence de presse russe TASS existe depuis 1904, ayant fonctionné sous divers noms et dénominations. Aujourd'hui, c'est la plus grande agence de presse du pays et est généralement considérée comme la porte-parole du gouvernement.

19:20 Scholz refuse de livrer des missiles de croisière Taurus à l'UkraineLe chancelier allemand Olaf Scholz a fermement rejeté la fourniture d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine, notamment les missiles de croisière Taurus, d'une portée de 500 kilomètres environ, en raison du potentiel de "grosse escalade". During a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau, he asserted his refusal to deliver Taurus cruise missiles, adding that this stance applies to other long-ranging weapons that could reach such distances. "I said no to that. And that, naturally, also applies to other weapons," Scholz clarified. "This remains the case. Even if other countries make different decisions." (Refer also to the entry at 17:24.) The longest-reaching weapon Germany has provided to Ukraine is the Mars II rocket launcher, capable of striking targets 84 kilometers away.

Review all previous developments [here].

The Commission expresses concern over the US sanctions against RT, viewing it as a threat to press freedom.

Despite Putin's threats, The Commission urges Ukraine's allies not to be deterred from their course and to strengthen their support for Ukraine.

Lire aussi: