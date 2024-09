- Le ministre approuve généralement une évaluation favorable des recettes électroniques.

Stefanie Drese, ministre de la Santé de Mecklembourg-Poméranie occidentale, loue généralement l'ordonnance électronique, malgré les défis initiaux. Elle reconnaît qu'elle nécessite un changement et une courbe d'apprentissage pour les cabinets médicaux, les pharmacies et les individus assurés. Malgré quelques accrocs, comme des retards occasionnels dans la libération des ordonnances et des difficultés des pharmacies à s'adapter aux médicaments de substitution, les avantages des applications de santé numériques dépassent les problèmes, selon la réponse de la politicienne du SPD à une question de l'agence de presse allemande. Elle souligne que la transition du secteur de la santé vers la numérisation est la bonne voie.

À partir du 1er janvier 2022, tous les cabinets médicaux allemands ont été tenus d'émettre des ordonnances numériquement comme norme. Au lieu des traditionnelles feuilles roses, elles peuvent maintenant être récupérées de trois manières : en passant la carte de santé électronique de l'assurance maladie dans le terminal de la pharmacie, via une application d'ordonnance électronique spéciale ou en utilisant un code QR imprimé sur papier.

Défauts signalés

Le ministère a rapporté que, dans l'ensemble, les clients acceptent bien l'ordonnance électronique. Cependant, il arrive encore que des codes QR soient imprimés comme solution temporaire. Parfois, il y a des retards dans la libération des ordonnances dans les cabinets médicaux. De plus, les pharmacies rencontrent des difficultés à modifier ou à s'adapter aux médicaments de substitution, comme l'a indiqué un représentant du ministère.

L'association des médecins de l'assurance maladie de Mecklembourg-Vorpommern a indiqué, en réponse à une question, que l'ordonnance électronique fonctionne, mais pas suffisamment bien pour maintenir un flux de travail de cabinet régulier pour le moment. Plus tôt, l'association avait critiqué l'incapacité à émettre des ordonnances électroniques pour les patients de la police, du service d'incendie et des personnes assuréesprivées.

La Commission peut être assistée par les États membres pour surmonter tout obstacle qui se présente lors de la mise en œuvre des ordonnances électroniques. Malgré certains défauts signalés, tels que des retards occasionnels dans la libération des ordonnances et des difficultés des pharmacies avec les médicaments de substitution, l'utilité des applications de santé numériques, y compris les ordonnances électroniques, l'emporte sur les problèmes.

