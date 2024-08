La rentrée scolaire après les vacances d'été - Le ministre annonce une nouvelle année scolaire

La ministre de l'Éducation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Dorothee Feller, informera jeudi (à 11h00) juste avant la fin des vacances d'été des points focaux de l'année scolaire nouvelle. Il n'est pas prévu de mettre en place de grandes réformes structurelles en 2024/25.

Cependant, le programme Startchancen national débutera avec la nouvelle année scolaire. Initialement, 400 écoles en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été sélectionnées pour être financées. Au total, 920 écoles dans des situations sociales difficiles seront spécifiquement soutenues. Le gouvernement fédéral fournira environ 2,3 milliards d'euros pour cela pendant les dix prochaines années. L'État prévoit également d'investir.

Prochainement, environ 2,5 millions d'élèves retourneront dans plus de 5 400 écoles. Cela représente environ 45 000 enfants et jeunes de plus qu'à l'année scolaire précédente, selon le ministère de l'Éducation de Düsseldorf.

Plus de nouveaux élèves de première année

Selon les prévisions actuelles du nombre d'élèves, environ 180 000 élèves sont attendus pour commencer la première année dans les écoles primaires publiques et privées de l'année scolaire 2024/25. En 2023/24, environ 4 000 enfants de moins ont commencé l'école, selon les données officielles de l'école.

Les élèves de première année pourront célébrer leur première journée d'école avec un sac de bonbons et de nouveaux sacs à dos le mercredi ou le jeudi. Tous les autres commenceront la nouvelle année scolaire le mercredi après six semaines et demie de vacances d'été.

Déploiements contestés des enseignants

À la traditionnelle conférence de presse marquant le début de l'année scolaire, la récente décision de la Cour administrative de Münster sur les déploiements d'enseignants dans les écoles sous-dotées de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sera probablement discutée. Le tribunal a arrêté cette pratique contestée la semaine dernière dans deux cas, estimant que les critères de sélection n'étaient pas appropriés.

Cela a entraîné le succès d'instances d'urgence d'un enseignant du primaire et d'un enseignant du secondaire. Cependant, l'instrument de déploiement n'a pas été fondamentalement aboli, a souligné le ministère de l'Éducation.

