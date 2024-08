- Le ministère: réparation du pont de Hunte d'ici fin août

La réparation du pont ferroviaire sur la Hunte près d'Elsfleth (district de Wesermarsch), endommagé suite à une collision de navire**, devrait être terminée le 25 août, selon les déclarations du ministère des Transports à Hanovre. "Les travaux se déroulent conformément au planning", a déclaré le ministre des Transports Olaf Lies (SPD) après une réunion avec les représentants des municipalités, des autorités, de l'industrie maritime et du rail. "En moins de trois semaines, les trains pour et depuis Brake et Nordenham pourront circuler à nouveau sur le nouveau pont. Le trafic ferroviaire des passagers sera également intégralement rétabli ici", a déclaré Lies dans un communiqué.

Un navire de mer intérieure a heurté le pont ferroviaire le 23 juillet. La maison du pont a été presque complètement détruite, et la structure et la ligne aérienne ont été endommagées. La circulation des trains sur le pont a été suspendue depuis lors. La fermeture affecte à nouveau les voyageurs et les ports sur la rive gauche de la Weser à Brake, Nordenham et Oldenburg, qui dépendent de cette connexion. La structure endommagée est un pont temporaire, car un navire de mer intérieure avait déjà heurté le pont ferroviaire régulier en février.

Selon le ministère des Transports, les travaux de réparation devraient progresser cette semaine. Une nouvelle partie de pont du stock de ponts de Deutsche Bahn est attendue sur le site du chantier plus tard dans la semaine. Elle sera installée la semaine suivante. Tout d'abord, une grue flottante retirera la partie endommagée. Par la suite, selon les chemins de fer, les rails, la ligne aérienne et la technologie de sécurité de la ligne devront être reconstruits.

Si la réparation est réussie, elle sera terminée cinq semaines après l'accident. "Que nous puissions respecter ce délai est également grâce à Deutsche Bahn", a déclaré Lies. "Après des négociations intensives avec les fournisseurs externes nécessaires, les pièces de rechange fabriquées sur mesure peuvent maintenant être sur le site à temps." Cela garantit la planification de l'économie et des clients ferroviaires.

Le ministère des Transports a mentionné que seuls d'autres pièces de pont du stock de ponts de Deutsche Bahn étaient actuellement disponibles pour la réparation. Malgré la solution temporaire, Lies a loué Deutsche Bahn pour avoir assuré que les pièces de rechange nécessaires seraient livrées sur le site du chantier à temps.

