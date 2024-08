- Le ministère: Localisation des installations d'élimination des déchets nucléaires d'ici 2050

Le ministère fédéral de l'Environnement estime qu'un site d'enfouissement pour les déchets radioactifs de haute activité sera trouvé en Allemagne d'ici 2050, soit 20 ans plus tard que prévu initialement. Le ministère a déclaré à Berlin que tous les facteurs d'accélération potentiels n'ont pas encore été pris en compte, il est donc encore possible que cela se produise plus rapidement.

Une étude de l'Oeko-Institut basé à Fribourg avait auparavant prévu une recherche beaucoup plus longue, suggérant qu'elle pourrait prendre jusqu'en 2074, soit plus de 40 ans de plus que l'année cible initiale de 2031.

Le ministère a clarifié que l'année cible de 2031 n'était pas basée sur une estimation de temps, mais pour lancer rapidement le processus avec un objectif ambitieux. Il est connu depuis presque deux ans que 2031 ne serait pas réalisable. La Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) a depuis nommé une fourchette de temps de 2046 à 2068 pour la sélection du site.

La recherche d'un site d'enfouissement est pour un emplacement profond pour stocker de manière permanente 27 000 mètres cubes de déchets radioactifs de haute activité provenant de plus de 60 ans de production d'électricité nucléaire en Allemagne. Cela représente cinq pour cent des déchets radioactifs de l'Allemagne, mais contient 99 pour cent de sa radioactivité totale. L'objectif est de trouver un site sûr pour un million d'années, car les déchets resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Actuellement, ils sont stockés dans 16 installations de stockage intermédiaires en surface dans divers États fédéraux.

Le ministère a assuré que les conteneurs de stockage intermédiaires sont adaptés pour contenir et protéger de manière sûre les matériaux radioactifs pendant plus de 40 ans. Il est prévu que le stockage intermédiaire sûr peut être garanti au-delà de la période de stockage actuelle approuvée de 40 ans.

Le processus de sélection du site est conduit selon une procédure à plusieurs étapes, à long terme, impliquant le public, suivant le principe de la "Carte Blanche", qui excluait initialement aucun État fédéral. Jusqu'à présent, environ 90 zones, soit plus de la moitié de la superficie du pays, ont été définies comme géologiquement adaptées pour un repository nucléaire. Les facteurs considérés comprennent les formations rocheuses, le risque de séisme et la densité de population. L'objectif est de prendre une décision d'ici 2031, avec le repository opérationnel d'ici 2050.

Malgré l'année cible révisée de 2050 pour trouver un site d'enfouissement des déchets nucléaires, le ministère fédéral de l'Environnement continue de promouvoir l'utilisation sûre et efficace de la [production d'électricité nucléaire]. La recherche d'un site adapté vise à fournir une solution permanente pour stocker les déchets radioactifs de haute activité produits pendant six décennies de production d'électricité nucléaire en Allemagne.

