Le ministère fédéral de l'Intérieur veut améliorer la protection contre les armes et les couteaux

Suite à une série d'attaques au couteau ces derniers mois, les appels pour un durcissement du contrôle des armes à feu ont augmenté. La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) avait déjà plaidé en faveur d'une interdiction générale de porter des couteaux dans les transports en commun au printemps.

Le Bundesrat a réclamé un resserrement des réglementations mi-juin. Les États ont appelé à une interdiction générale des couteaux papillon et à une interdiction de porter des couteaux à lame fixe de plus de six centimètres de longueur - actuellement, ils ne sont interdits que s'ils mesurent plus de douze centimètres.

Faeser a accueilli les demandes correspondantes des États. Selon une porte-parole du ministère, plusieurs demandes des États au gouvernement fédéral sont incluses. "Cette initiative sera examinée dans le cadre du processus législatif par le gouvernement fédéral."

Cependant, il est incertain que les changements interviennent rapidement. Les réglementations proposées sur le contrôle des armes à feu nécessitent une revue interne du gouvernement, qui n'est pas encore terminée, a déclaré une porte-parole à l'AFP. Par conséquent, "aucune déclaration supplémentaire ne peut être faite en termes de temps". Le Bundesrat a déjà critiqué le fait qu'un projet de loi sur le contrôle des armes à feu annoncé par le ministère fédéral est en consultation intergouvernementale depuis plus d'un an.

Les Verts au Bundestag ont également réclamé que "la réforme tant attendue du contrôle des armes à feu" soit abordée. La cheffe de groupe parlementaire Irene Mihalic a déclaré à l'AFP qu'elle trouve également "fondamentalement très bonne" l'idée de la police union de créer des incitations à la reddition volontaire des couteaux dangereux.

Le président fédéral de la GdP Jochen Kopelke a réclamé mardi une amnistie pour la reddition des armes blanches. Il a également proposé une "prime de destruction" où, par exemple, ceux qui rendent un couteau papillon interdit recevraient un abonnement d'un an au service de streaming Netflix.

"Il n'a pas besoin d'être l'abonnement Netflix, mais une petite incitation peut motiver plus de gens à rendre leurs armes", a déclaré Mihalic. "Cela rend l'Allemagne un peu plus sûre."

En Allemagne, l'acquisition et la possession de certains couteaux tels que les couteaux papillon sont déjà interdites. Une violation peut être punie d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans ou d'une amende. Selon le ministère de l'Intérieur, les couteaux à lame ouvrante d'une main, appelés "one-handers", ainsi que les couteaux à lame fixe d'une longueur supérieure à douze centimètres, ne peuvent pas être portés en dehors de sa propre maison ou propriété. Les violations peuvent entraîner une amende.

