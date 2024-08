- Le ministère exhorte les gens à se comporter en chaleur

**En raison de la chaleur, les habitants de la Hesse sont encouragés par le ministère de la Santé à adapter leur comportement. Les températures sont prévues dépasser les 38 degrés Celsius. Cela équivaut à un niveau d'alerte chaleur 2 en Hesse, avertissant d'une forte chaleur. "Surtout les enfants, les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé sont à risque dans la chaleur", prévient le ministère.

Il est recommandé de rester dans des pièces fraîches, d'éviter l'activité physique et de ne ventiler que la nuit ou le matin. Les stores roulants ou les auvents extérieurs doivent bloquer la lumière directe du soleil. Le rafraîchissement peut être obtenu par une douche ou un bain. "Les packs froids, les serviettes mouillées et les bains de pieds peuvent également soulager", conseille le ministère. Il est important de boire suffisamment.

Appel aux établissements de soins

Les autorités de surveillance des soins ont appelé les établissements de soins pour personnes âgées et handicapées à accorder une attention particulière à la protection de leurs pensionnaires. Les services de soins à domicile et les aidants familiaux doivent également répondre aux températures élevées persistantes. Les membres de la famille, les voisins, les aidants et les médecins traitants sont généralement encouragés à être attentifs aux personnes âgées particulièrement vulnérables atteintes de problèmes cardiaques et respiratoires.

Les enfants doivent également rester à l'intérieur pendant la canicule et éviter les activités en plein air. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants boivent suffisamment d'eau pour rester hydratés.

