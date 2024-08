- Le ministère examine les rapports d'expiration.

Le ministère de la Justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie fait procéder à des vérifications pour déterminer s'il y a eu une expiration généralisée de procédures d'enquête en raison de pénuries de personnel dans les parquets du Land. "Nous sommes en train de réexaminer la question", a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice de NRW à l'agence DPA. Les parquets ont été invités à fournir des informations pertinentes. Le "Westfalen-Blatt" avait précédemment rapporté que, par exemple, des procédures au parquet de Bielefeld étaient expirées sans être traitées. Il s'agit notamment d'infractions routières telles que des excès de vitesse mineurs où aucun retrait de permis n'est menacé.

L'Union allemande de la Justice ne exclut pas que des milliers de procédures puissent être touchées dans tout le Land. "Nous avons reçu des retours correspondants de collègues des parquets", a déclaré le président de l'union Klaus Hammes. "À Cologne, l'expiration n'a pu être empêchée que dans de nombreux cas en ordonnant des heures supplémentaires 'volontaires'".

Initialement, le ministère de la Justice de NRW a déclaré qu'il n'y avait pas de chiffres pour prouver une expiration généralisée due à des pénuries de personnel. "Il semble que les chiffres soient gardés sous silence par les chefs de département et ne soient pas remontés", a déclaré Hammes.

Les infractions administratives et les procédures pénales relèvent des employés de l'unité d'affaires. Au début de l'année, 800 postes étaient vacants dans les parquets et les tribunaux. "En raison de la surcharge, de nombreuses procédures ne peuvent être finalisées. C'est un fil rouge qui traverse tout le système de justice", a déclaré Hammes. De nombreux postes vacants ne peuvent être pourvus en raison d'un manque de candidats.

Amnistie pour excès de vitesse en raison de la surcharge ?

Certains excès de vitesse pourraient donc rester impunis pour des infractions simples s'ils déposent une réclamation contre leur avis de contravention. "Après une réclamation, le parquet doit demander une date à la juridiction locale dans les six mois. Si cela n'aboutit pas, l'affaire expire", explique Christian Demuth, avocat spécialisé en droit routier à Düsseldorf. "Il arrive plus fréquemment qu'auparavant que des expirations absolues se produisent dans les infractions routières. Cependant, ce n'est pas la règle. Je peux également imaginer que cela est dû à des pénuries de personnel. Les procédures pénales sont des procédures de masse. Plus il y a de personnes qui déposent des réclamations, plus il est difficile pour le système de justice de faire face à la charge de travail." Cependant, les contrevenants routiers ne peuvent pas compter là-dessus.

L'Association des juges et des procureurs en NRW ni confirme ni infirme une expiration généralisée : "Cela peut être le cas, mais nous ne le savons pas. Nous n'avons pas de chiffres à ce sujet", a déclaré le responsable de l'association en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Gerd Hamme. Cependant, il est un fait que le quota de charge de travail pour le niveau intermédiaire a été récemment calculé à 118,4 %, ce qui signifie que la charge de travail pour les employés individuels est très élevée.

