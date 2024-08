Le ministère du Trésor demande à la Cour constitutionnelle de régler les taux d'intérêt élevés qui affectent les contribuables.

Lorsqu'un contribuable conteste une évaluation fiscale et choisit de recourir à la justice, il doit généralement payer les taxes contestées à l'avance. Toutefois, une fois qu'une demande est déposée, un tribunal fiscal peut mettre en suspens la mise en œuvre de l'évaluation fiscale. Si le contribuable perd finalement en première instance, il est tenu de payer un "taux d'intérêt de suspension" de 0,5 % par mois sur le montant suspendu, équivalent à un taux d'intérêt annuel de six pour cent.

Cette histoire concerne des taxes et une contribution solidarité de 23 950 euros pour l'année 2012, qui ont été contestées. La Cour financière de Münster a temporairement suspendu le processus de collecte à hauteur de cette somme. Le procès a traîné pendant six ans et demi, aboutissant à la défaite du plaignant. En conséquence, il a été tenu de payer des intérêts de suspension pour 78 mois, soit un montant total de 8 814 euros.

Le contribuable a ensuite déposé une autre plainte contestant les intérêts de suspension. La raison en était une décision de 2021 de la Cour constitutionnelle fédérale considérant le taux d'intérêt sur les dettes fiscales de 0,5 % par mois ou 6 % par an comme "irréaliste". Depuis lors, les intérêts de paiement tardif ont été réduits rétroactivement à partir de l'année fiscale 2019 à 0,15 % par mois, soit 1,8 % par an.

Maintenant, la Cour fédérale des finances (BFH) affirme que les intérêts de suspension, surtout pendant la période prolongée de taux d'intérêt bas, étaient excessivement élevés. De plus, il y a eu une incohérence par rapport aux intérêts de paiement tardif depuis 2019. "Cette différence de taux d'intérêt est également injustifiable sur le plan constitutionnel", a réaffirmé les plus grands juristes financiers. En conséquence, ils ont renvoyé le litige à la Cour constitutionnelle fédérale pour révision.

Malgré la défaite du contribuable en première instance, il a dû payer une somme importante en intérêts sur les taxes suspendues en raison du taux d'intérêt élevé de 0,5 % par mois. Toutefois, suite à une décision de 2021 de la Cour constitutionnelle fédérale, les intérêts de paiement tardif ont été réduits rétroactivement à 0,15 % par mois, ce qui représente une baisse significative du taux d'intérêt.

