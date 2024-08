Le ministère des Finances identifie un potentiel d'aide financière supplémentaire à l'Ukraine.

"Le théière est sèche." C'est ainsi que le gouvernement allemand a formulé sa position sur l'aide à l'Ukraine. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de nouvelle aide financière accordée. Cependant, le ministère fédéral des Finances reste ouvert à l'évaluation de "besoins supplémentaires". Ils l'ont mentionné dans un communiqué.

L'Allemagne pourrait toujours fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine tant que les fonds affluent des programmes internationaux. Le ministère fédéral des Finances (BMF) a déclaré qu'il était "prêt à examiner la fourniture à court terme de fonds supplémentaires" dans l'intervalle. Mais pour que cela se produise, ces "besoins supplémentaires" doivent être "bien définis et traçables" afin de se conformer à toutes les règles budgétaires et d'obtenir l'approbation du Bundestag allemand. Pour l'instant, il n'y a pas de "déclaration de besoins concrète". Par conséquent, aucune vérification ni décision ne peut être prise.

L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Oleksii Makeiev, a déclaré à "Bild am Sonntag" que "la sécurité de l'Europe dépend de la capacité et de la volonté politique de l'Allemagne à continuer de jouer un rôle important dans le soutien à l'Ukraine". Kyiv espère que le gouvernement allemand trouvera des moyens de financer nos besoins de sécurité communs pour cette année. L'aide militaire à l'Ukraine est un investissement dans la sécurité et une garantie de paix pour l'Europe, a déclaré l'ambassadeur.

Initialement, il a été rapporté que le gouvernement allemand n'avait pas l'intention de fournir une nouvelle aide à l'Ukraine. Selon un rapport du "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), il n'y a pas d'argent frais disponible après la planification du budget actuel. Les fournitures approuvées sont toujours livrées, mais les demandes supplémentaires du ministère de la Défense ne sont pas approuvées, selon les instructions du chancelier fédéral Olaf Scholz, a-t-on dit. La raison est les mesures d'économie du Chancellerie et du ministère des Finances.

Un analyste militaire a exprimé sa critique

Selon FAS, qui a découvert des documents, des e-mails et des conversations dans plusieurs bâtiments du gouvernement et du Parlement allemands, le ministre des Finances Christian Lindner a proposé une demande similaire dans une lettre au ministre de la Défense Boris Pistorius le 5 août. Il est dit que "de nouvelles mesures" ne peuvent être approuvées que si "le financement est sécurisé dans les plans budgétaires futurs". Pour cette année, environ huit milliards d'euros ont déjà été réservés pour l'Ukraine. Pour l'année suivante, la limite supérieure prévue est de quatre milliards d'euros et est censée être dépassée. "Fin de l'histoire. La théière est sèche", a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand à FAS.

Le plan du gouvernement allemand est de financer le soutien à l'Ukraine via un nouveau fonds international, après quoi, comme récemment convenu par le groupe des sept pays, les actifs russes gelés seront utilisés pour aider l'Ukraine.

L'analyste militaire Carlo Masala de l'université des Forces armées allemandes de Munich a critiqué ce plan. Bien qu'il soit théoriquement possible de rendre les intérêts des actifs gelés disponibles pour les achats d'armes, Masala a déclaré qu'on avait vu que cette décision d'utiliser les actifs russes avait été prise depuis longtemps et que peu de progrès avait été fait jusqu'à présent.

Masala s'inquiète que le soutien du budget fédéral ne puisse être remplacé. "Si l'aide est réduite et que peu d'actifs gelés d'oligarques riches de l'UE parviennent à l'Ukraine, alors, bien sûr, l'Ukraine aura moins d'armes à l'avenir ou pourra en acheter moins". Cela aurait un impact sur la puissance de combat des forces armées ukrainiennes.

Masala pense que la nouvelle approche est défectueuse : "Le problème principal avec cette décision est : même si des fonds supplémentaires pour l'aide militaire sont finalement réunis, cela nuit à la capacité de planification de l'Ukraine, du ministère fédéral de la Défense et des fabricants d'armes. Et nous avons vu les conséquences de l'hésitation politique dans la guerre contre la Russie ces dernières années".

