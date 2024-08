- Le ministère des Affaires étrangères: pas confiance dans l'opération d'évacuation

Le ministère des Affaires étrangères et de la Défense ont mis en garde les Allemands qui restent au Liban malgré les appels répétés à partir que l'on ne peut pas compter entièrement sur le sauvetage d'État en cas d'escalade. "Une opération d'évacuation n'est pas un voyage organisé avec une assurance annulation. Elle est associée à des risques et des incertitudes et n'est en aucun cas sans problèmes. Et en gardant cela à l'esprit, nous exhortons tous les Allemands au Liban à quitter le pays immédiatement", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin mercredi.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que refuser de partir sous prétexte de la Bundeswehr était fondamentalement erroné et irresponsable - également envers les soldats. Les deux ont critiqué le fait que les rapports depuis le début de la semaine sur les préparatifs et les options d'évacuation ont créé une fausse impression, qui a découragé les citoyens allemands au Liban de partir de leur propre chef. Cependant, le gouvernement fédéral appelle au départ depuis des mois et à plusieurs reprises. Selon les informations de lundi, 2 100 citoyens allemands sont enregistrés sur une liste de préparation à la crise au Liban. Il y avait seulement 1 300 personnes la semaine dernière.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la situation au Moyen-Orient était surveillée de près et coordonnée avec le ministère de la Défense. "Nous sommes prêts à agir à tout moment." Il a mis en garde : "Une sortie via la Syrie n'est pas une option. Le port de Beyrouth n'est pas pleinement opérationnel et si nous nous souvenons de 2006, l'aéroport de Beyrouth était également l'une des premières cibles des frappes aériennes et n'était plus utilisable par la suite. Par conséquent, il est peu probable qu'il y ait un rapatriement aérien rapide."

C'est le premier des trois niveaux d'escalade en cas d'opération d'évacuation et est considéré comme la variante la plus simple d'une situation globale difficile. La force aérienne envoie des avions et ramène les compatriotes chez eux en cas de rapatriement aérien rapide. En cas d'évacuation aérienne rapide, les personnes protégées sont enregistrées à un point de collecte et évacuées par avion. L'évacuation aérienne robuste signifie que les gens devront peut-être être libérés par la force si nécessaire.

