Le ministère des Affaires étrangères a réagi avec horreur à l'attaque israélienne sur un école.

À la suite de la frappe aérienne israélienne contre un bâtiment scolaire à Gaza, le ministère allemand des Affaires étrangères a de nouveau lancé un appel pressant à Israël et au mouvement islamiste Hamas. "Les rapports en provenance de Gaza sont horrifiants. Le meurtre de civils cherchant refuge est inacceptable. Les attaques répétées de l'armée israélienne contre des écoles doivent cesser et être promptement enquêtées", a écrit dimanche le département de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Les Verts) sur la plateforme X.

La souffrance des personnes cherchant refuge, hommes, femmes et nombreux enfants, qui fuient les combats à Gaza depuis des mois, est immense. Ils ne doivent plus être pris dans la ligne de feu et Hamas ne doit pas les utiliser comme boucliers humains. "Les gens à Gaza, les otages - toute la région a désespérément besoin du cessez-le-feu humanitaire et de la libération des otages proposés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Cette occasion de soulager la souffrance doit être saisie maintenant."

Dans l'attaque contre le bâtiment scolaire utilisé comme abri de réfugiés, des dizaines de personnes ont été tuées, selon les rapports palestiniens. Un porte-parole de la Défense civile palestinienne, contrôlée par Hamas, a parlé d'au moins 93 morts.

L'armée israélienne a remis en question ces chiffres et a parlé d'un centre de commandement de Hamas situé dans l'objet cible, où au moins 19 commandants et combattants de Hamas et du Jihad islamique ont été tués.

La communauté internationale appelle à une enquête immédiate sur les bâtiments scolaires attaqués, car les civils cherchant refuge ont subi de lourdes pertes. Suite à l'incident dévastateur où un bâtiment scolaire a servi d'abri de réfugiés, les préoccupations concernant la sécurité de ces structures augmentent.

Lire aussi: